American Horror Story Staffel 13: Startdatum, Cast und Details zum neuen Horror-Anthologie-Finale

American Horror Story kehrt mit Staffel 13 zurück. Erfahren Sie alles zum Start am 6. November, zur Besetzung inklusive Jessica Lange und Sarah Paulson sowie zum Plot um Pfleger Ben DeSoto.

Die ikonische Horroranthologie Serie American Horror Story kehrt mit ihrer zwölften Ausgabe auf den Bildschirmen zurück und verspricht eine weitere Episode voller Schrecken, Nervenkitzel und unerwarteter Wendungen. Die neue Staffel, die als fortgesetztes Finale der langjährigen Saga gilt, konzentriert sich auf einen mysteriösen Hospizfall, der zum Ausgangspunkt einer Reihe von Albträumen wird. Zuschauer können sich auf eine geballte Ladung bekannter Gesichter und etablierte Horror-Tropen freuen, die diesmal in einem neuen, unheilvollen Kontext präsentiert werden. Die Premiere ist für den 6. November im Pay-TV angesetzt, wo die erste Episode um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

Pflegepersonal trifft auf unheimliche Geheimnisse

Der zentrale Handlungsstrang der dreizehnten Ausgabe dreht sich um die Figur des Pflegers Ben DeSoto, der nach einer schweren Nahtoderfahrung seinen Beruf neu definiert und einem mysteriösen Hospizfall nachgeht. Dieser Auftrag markiert den Beginn einer düsteren Reise, da sich der gewohnte Arbeitsplatz schnell in ein Nest aus Angst und Schrecken verwandelt. Die scheinbar harmlose Versorgung von Patienten entpuppt sich als Einstieg in eine Welt, in der die Grenzen zwischen Leben und Tod, Vergangheit und Gegenwart verschwimmen. Die Serie nutzt diese setting-technische Umstellung, um alte Dämonen aus den vorherigen Staffeln wiederzubeleben und sie mit neuen, lokalen Schrecken zu verknüpfen.

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Bewährte Stars kehren in die Albtraum-Welt zurück

Das Ensemble der Serie bleibt der Marke treu und setzt auf etablierte Gesichter, die bereits in früheren Ausgaben die Herzen der Fans erobert haben. Zu den bestätigten Rückkehrern gehören die langjährigen Lieblinge der Zuschauer wie Jessica Lange, die mit 77 Jahren weiterhin ihre schauspielerische Präsenz beweist, sowie Sarah Paulson mit 51 Jahren. Auch Evan Peters, aktuell 39 Jahre alt, und Emma Roberts, 35 Jahre alt, sind fest im Cast integriert. Ergänzt wird das Team durch Angela Bassett mit 68 Jahren und Kathy Bates mit 78 Jahren, was die Altersspanne und die stilistische Vielfalt der Besetzung unterstreicht. Diese Kombination aus erfahrenen Darstellern und neuen Narrativen sichert die hohe Qualität der Produktion.

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Anthologie-Format mit fester Folgenstruktur

Wie gewohnt folgt die Serie ihrem bewährten Erfolgsrezept, bei dem jede Staffel eine eigenständige, abgeschlossene Geschichte erzählt. Dieses Konzept ermöglicht es den Machern, verschiedene Schauplätze, Figuren und Abgründe der Horrorwelt zu erkunden, ohne sich an einer durchgehenden Handlung festhalten zu müssen. Die dreizehnte Ausgabe plant insgesamt dreizehn Folgen, die einander wöchentlich folgen. Die Ausstrahlungsweise ist strategisch geplant, um die Spannung über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten und die Erwartungshaltung der Fans kontinuierlich zu steigern. Jede Episode baut dabei auf der vorherigen auf und vertieft die Mythenwelt der Serie.

Veröffentlichungsstrategie und Terminplanung

Für die Erstausstrahlung hat das Netzwerk einen festen Rhythmus gewählt, um die Zuschauerbindung zu maximieren. Eine neue Episode wird jeden Samstag freigeschaltet, wodurch sich eine wöchentliche Spannungsspur ergibt, die bis zum Ende der Staffel anhält. Der offizielle Starttermin ist der 6. November, wobei die erste Episode im Pay-TV um 20.15 Uhr zu sehen sein wird. Diese zeitliche Struktur erlaubt es den Produzenten, Feedback in die spätere Ausstrahlung einzuarbeiten und die narrative Geschwindigkeit anzupassen. Für internationale Zuschauer oder solche, die das Streaming-Verhalten bevorzugen, wird die Verfügbarkeit im Anschluss an die lineare Ausstrahlung erwartet.