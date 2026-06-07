American Tourists Shocked by High Ice Cream Bill in Italy

A group of American tourists were shocked by a high bill for ice cream in Italy, with the total cost adding up to 44 Euros. The tourists had only intended to buy two ice cream cones with two scoops each, but were charged for two cones with three scoops each, along with additional toppings and a small dessert. The total cost per cone was 22 Euros, resulting in a total bill of 44 Euros.

Mamma mia, für diese zwei Eisbecher war ein tiefer Griff in den Geldbeutel notwendig! Ein amerikanisches Touristenpärchen bestellte zwei Eis (plus Extras) zum Mitnehmen. Doch die saftige Rechnung vermieste Nicole Ann und ihren Partner die Urlaubsstimmung: Insgesamt 44 Euro sollte sie zahlen!

EISKALTE ABZOCKE! eigentlich nur auf die Schnelle zwei Eis mit jeweils zwei Kugeln mitnehmen. Bekommen haben die beiden zwei Eis mit jeweils drei Kugeln zum Preis von zwölf Euro – macht vier Euro pro Kugel. Dazu gab es Sahne (zwei Euro) und darauf noch ein kleines Macaron (drei Euro) und ein kleines Cannolo (fünf Euro), eine Art Teigrolle aus Sizilien. Pro Eis waren das 22 Euro – insgesamt 44 Euro!

Gruppe für Italien-Urlauber empörte sich die Frau aus Florida anschließend nicht nur über die böse Abzocke in einer „Touristenfalle“, sondern auch über „das schlechteste Eis, das ich je hatte"





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