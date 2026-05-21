Americas Uranium Corp. Announces Advancement in Exploration Strategy for the Ford Lake Uranium Project

The Company has received a comprehensive geophysical assessment report for the Ford Lake Project, defining high priority structural targets. Americas Uranium Corp. has now engaged Axiom Group as its strategic geological partner and appointed Troy Marfleet, P.Geo., as Technical Advisor.

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - May 21, 2026) - Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA) (OTC Pink: ASRFF) (the"Company" or"Americas Uranium") announces the advancement in its exploration strategy for the Ford Lake Uranium Project (the"Ford Lake Project") located on the south-eastern edge of the world-renowned Athabasca Basin , Saskatchewan .

The company has received a comprehensive geophysical assessment report for the Ford Lake Project, defining high priority structural targets. To spearhead the upcoming exploration campaign, Americas Uranium Corp. has engaged Axiom Group as its strategic geological partner to execute comprehensive field programs at the Ford Lake Project. Complementing this partnership, the company has appointed Troy Marfleet, P.Geo. , as Technical Advisor.

Mr. Marfleet will oversee technical strategy and project execution, ensuring a data-driven approach to the companys 2026 exploration goals





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