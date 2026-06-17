Americas Uranium Corp. gibt Fortschritte in der Explorationsstrategie für das Ford Lake Uranium Projekt bekannt

Das Unternehmen hat eine hochrangige strukturelle Analyse auf Grundstücksebene für sein Ford Lake Uranium Projekt im Südosten des Athabasca-Beckens abgeschlossen. Die Analyse kombinierte regionale Geophysik, TDEM und Gravitationsdaten, um vier Klassen struktureller Lineamente zu identifizieren und hochprioritäre Ziele für die Uranerkundung zu definieren. Die Ergebnisse zeigen ein engmaschiges Netz von regionalen Korridoren mit Nordost-Südwest-Trend, das in direktem Zusammenhang mit der Lagerstättenbildung stehen könnte.

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - June 16, 2026) - Americas Uran ium Corp. (CSE: NUCA) (OTC Pink: ASRFF) (FSE: WA7) (die "Gesellschaft" oder "Americas Uran ium") freut sich, die Fortschritte in ihrer Exploration sstrategie für das Ford Lake Uran ium Project (das " Ford Lake Grundstück") im Südosten des weltberühmten Athabasca- Beckens in Saskatchewan bekannt zu geben.

Die Gesellschaft hat eine hochrangige analyse der strukturellen Lineamente auf Grundstücksebene durch kombinierte regionale, TDEM- und Gravitationsgeophysik erhalten, um hochprioritäre strukturelle Ziele auf dem Ford Lake Grundstück zu definieren. Das Ford Lake Projekt liegt am Südostrand des uraniumproduzierenden Athabasca-Beckens. Es befindet sich etwa 15 km nordwestlich der derzeit betriebenen Uranmühle Key Lake und 580 km nordnordöstlich von Saskatoon, Saskatchewan.

Das Ford Lake Grundstück liegt in der Nähe der Übergangszone zwischen den Wollaston- und Mudjatik-Domänen, die mehrere große Unkonformitäts- und im Grundgebirge beherbergte Uranlagerstätten beherbergen. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Entdeckung von Mineralien auf oder in der Nähe historischer Minen wie dem Key Lake Minengelände oder den Lagerstätten in den Wollaston- und Mudjatik-Domänen sowie vielversprechende Ergebnisse dieser nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung auf dem Ford Lake Grundstück oder die Fähigkeit der Gesellschaft, das Ford Lake Grundstück kommerziell zu nutzen, oder auf das Auffinden kommerziell ausbeutbarer Lagerstätten daraus schließen lassen.

Die Gesellschaft warnt Anleger davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da die Gesellschaft die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat. Abbildung 1: Lage des Ford Lake Grundstücks. Um eine vergrößerte Version dieser Grafik anzusehen, besuchen Sie bitte: https://images.newsfilecorp.com/files/12293/301722_2e34e351f4118bea_001full.jpg Abbildung 2: Mineral dispositionen auf dem Ford Lake Grundstück.

Um eine vergrößerte Version dieser Grafik anzusehen, besuchen Sie bitte: https://images.newsfilecorp.com/files/12293/301722_2e34e351f4118bea_002full.jpg 2026 Analyse der strukturellen Lineamente auf Grundstücksebene Regionale strukturelle Interpretation und explorative Bedeutung Eine regionale strukturelle Interpretation wurde durchgeführt, um die wichtigsten strukturellen Merkmale im Ford Lake Gebiet zu identifizieren und zu charakterisieren. Strukturelle Elemente wurden anhand einer Kombination von topografischen, geophysikalischen und geologischen Datensätzen abgegrenzt.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Kartierung von Lineamenten, Verwerfungen, Brüchen und anderen strukturellen Diskontinuitäten gelegt, die potenziell die Migration mineralisierender Flüssigkeiten und die anschließende Uranabscheidung beeinflussen. Methodik zur Bewertung der strukturellen Komplexität Um die räumliche Verteilung, Dichte und Vernetzung dieser Merkmale im Projektgebiet zu bewerten, wurden alle interpretierten Lineamente zu einem einzigen, integrierten strukturellen Datensatz zusammengestellt.

Die strukturelle Komplexität wurde dann quantifiziert, indem dieses umfassende Lineamentnetz mit einem standardisierten Analysegitter überschnitten wurde, wobei die Gesamthäufigkeit und Verteilung struktureller Merkmale in jedem einzelnen Gitterfeld berechnet wurden. Zonen mit einer höheren Konzentration von Lineamenten können auf eine erhöhte strukturelle Komplexität und verbesserte Netzvernetzung hinweisen. Im Zusammenhang mit der Uranerkundung spiegeln这些 hochdichten Sektoren typischerweise Zonen mit erhöhter Durchlässigkeit des Festgesteins und sekundärer Porosität wider, die als primäre Wege für den hydrothermischen Fluidfluss dienen.

Fortgeschrittene Analytik und regionale Trends Zur Verfeinerung des Datensatzes wurde eine fokale statistische Analyse auf den strukturellen Flächen angewendet. Diese räumliche Glättungstechnik filtert effektiv small-scale Variabilität und hochfrequentes "Rauschen" heraus und isoliert erfolgreich distincte Cluster erhöhter Komplexität. Dieser analytische Ansatz hob Bereiche hervor, in denen strukturelle Merkmale konvergieren, sich schneiden oder zu breiteren, regionalen strukturellen Korridoren verschmelzen, was kritische Einblicke in die regionalen Kontrollen der Mineralisierung bietet.

Ergebnisse Regionale Lineamentanalyse Die strukturelle Analyse im Projektgebiet identifizierte ein interconnected network von vier distincten Lineamentklassen, die von prominenten, seitlich durchgehenden first-order regionalen Korridoren bis zu abundanten, niedriger ordnungsbezogenen subsidiären und minor features reichen, die das overarching strukturelle Gefüge definieren. Regional wird dieses Netzwerk von Nordost-Südwest- und Nordwest-Südost-Trends dominiert, wobei die höchstgeordneten Korridore die primäre Nordost-Südwest-strukturelle Trajektorie stark verankern.

Das Ford Lake Grundstück spiegelt diese regionale Architektur genau wider und zeigt ein dominantes Nordost-Südwest-strukturelles Gefüge, das von seinen kontinuierlichsten first- und second-order Korridoren angetrieben wird. Während sekundäre Nordwest-Südost- und Ostnordost-Westsüdwest-Trends lokale Komplexität einführen, bestätigt der Vergleich mit dem breiteren Datensatz, dass Ford Lakes principale strukturelle Korridore keine isolierten Anomalien sind, sondern direkte lokale Ausdrücke eines highly continuous, regionalen strukturellen Systems





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