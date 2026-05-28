Amerika bereitet sich auf das Ende von Castros Regime vor

Die Trump-Regierung bereitet sich auf den Zusammenbruch des kubanischen Regimes vor und führt geheime Kriegsspiele durch, um sich auf militärische Aktionen vorzubereiten.

Amerika bereitet sich auf das Ende von Castro s Regime vor. Im Pentagon laufen die Uhren, denn spätestens zum Sommer rechnet die Trump -Regierung mit dem Zusammenbruch des kubanischen Regimes.

Geheime Kriegsspiele zeigen, dass Washington bereit ist, um das zu verhindern. Nicolás Maduro, der venezolanische Präsident, wurde festgenommen und in die USA verschleppt. Damit war Kubas Versorgungslinie unterbrochen, da Maduro die Insel mit Öllieferungen versorgt hatte. Seitdem fließt kein venezolanisches Öl mehr nach Kuba.

Im Mai führte das US-Südkommando ein Kriegsspiel durch, um sich auf militärische Aktionen vorzubereiten. In den Übungen diskutierten US-Generäle darüber, wie sie auf mögliche Unruhen reagieren würden, wenn die Kubaner in der Hitze des Sommers ohne Elektrizität auf die Straße gehen. Ein Trump-Berater warnte jedoch, dass der Präsident nicht länger als 48 Stunden Soldaten vor Ort haben will, was zu einem Sumpf werden könnte und schlecht enden könnte. Außenminister Marco Rubio ist der Architekt von Trumps Lateinamerika-Strategie.

Am 7. Mai kündigte er neue Sanktionen gegen Kubas Militärindustrie an. Das Timing von Rubios Sanktionen und Castros Anklage erinnert an die erfolgreiche Maduro-Operation in Venezuela. Doch Trump-Beamte sehen drei entscheidende Unterschiede: Bei Maduro hatte Trump bereits Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodriguez als Nachfolgerin ausgewählt, in Kuba gibt es keinen klaren Plan.

Das US-Embargo ist Gesetz, anders als bei Venezuela kann Trump Kubas Embargo nicht per Dekret aufheben. Das kann nur der Kongress, und Miamis kubanisch-amerikanische Abgeordnete fahren eine harte Linie





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