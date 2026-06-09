Amerikanische REITs bieten attraktive Dividendenrenditen und Unterbewertung

Die amerikanischen REITs bieten nicht nur attraktive Dividendenrenditen, sondern auch eine deutliche Unterbewertung laut der Ratingagentur Morningstar.

Die amerikanischen REITs (Immobiliengesellschaften) bieten nicht nur attraktive Dividendenrendite n, sondern auch eine deutliche Unterbewertung laut der Ratingagentur Morningstar . Für viele Investoren sind REITs gerade in der aktuellen Marktphase attraktiv, da die global steigenden Zinsen für fallende Kurse gesorgt haben und eventuelle Einstiegschancen eröffnet haben.

In diesem Kontext sollten Anleger einen Blick auf die folgenden 12 Immobiliengesellschaften werfen. Diese bieten nicht nur eine Dividendenrendite von bis zu 7,7 Prozent, sondern auch eine deutliche Unterbewertung laut der Ratingagentur Morningstar. BXP bietet einen Discount auf den fairen Wert von 34 Prozent und eine Dividendenrendite von 5,21 Prozent. Healthpeak Properties bietet einen Discount auf den fairen Wert von 27 Prozent und eine Dividendenrendite von 6,42 Prozent.

Crown Castle bietet einen Discount auf den fairen Wert von 22 Prozent und eine Dividendenrendite von 4,67 Prozent. Equity Lifestyle Properties bietet einen Discount auf den fairen Wert von 22 Prozent und eine Dividendenrendite von 3,57 Prozent. Sun Communities bietet einen Discount auf den fairen Wert von 19 Prozent und eine Dividendenrendite von 3,52 Prozent. Equity Residential bietet einen Discount auf den fairen Wert von 18 Prozent und eine Dividendenrendite von 4,27 Prozent.

Die Aktie von Equity Residential notiert nicht nur laut Morningstar zu einem deutlichen Discount gegenüber dem fairen Wert, sondern auch mit einem Abschlag von 46 Prozent gegenüber dem Median-KCV des Sektors. Zudem schrieb Morningstar zu den Papieren: Die Strategie des Unternehmens zielt auf nachhaltiges, langfristiges Wachstum ab, indem es hochwertige Immobilien in Technologie- und Life-Science-Clustern entwickelt und besitzt. Die Qualität des Portfolios zeigt sich darin, dass dessen Durchschnittsalter bei etwa 12 Jahren liegt, verglichen mit 30 Jahren bei Wettbewerbern.

Der Buffett-Nachfolger setzt 45 Prozent des Portfolios auf 3 Aktien und kassiert damit enorme Dividenden. Morningstar ist eine Ratingagentur, besonders bekannt für ihre Fonds-Ratings, aber auch für ihr Equity-Research. Aktuell raten die Analysten bei der Aktie von Kilroy nicht zum Kauf und sehen vom aktuellen Niveau 2 Prozent Downside





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