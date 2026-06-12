Saily bietet eine amerikanische Telefonnummer an, die für die Reise geeignet ist. Die Nummer kann für Telefonie, SMS und Registrierungsvorgänge via SMS verwendet werden. Die Kosten variieren je nach Nutzung und Zielort.

Die amerikanische Telefonnummer für die Reise ist wieder verfügbar, aber jetzt mit neuen Anbietern und Preisen. Saily , ein eSIM-Anbieter der Nord-Gruppe, bietet diese Nummer ab einem Mindestpreis von 12 US-Dollar im Jahr an.

Neben Telefonie und SMS ist die Nummer auch für Registrierungsvorgänge via SMS und Zwei-Faktor-Authentifizierungen (2FA) geeignet. Die Verifikation des Kunden (KYC) ist erforderlich, um Missbrauch zu verhindern. Die Kosten für die Nummer variieren je nach Nutzung und Zielort





heiseonline / 🏆 11. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Saily Esim Amerikanische Telefonnummer Reise Telefonie SMS Registrierungsvorgänge Zwei-Faktor-Authentifizierung KYC Verifikation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Instagram-Sicherheitslücke: sensible Kontaktdaten offengelegt, bekanntschaften möglichEin Fehler in der Passwortwiederherstellung von Instagram hat sensiblen Kontaktdaten anderer Nutzer offen gelegt. Nutzer konnten vollständige E-Mail-Adressen und Telefonnummern anderer Accounts einsehen. Besonders betroffen waren bekannte Persönlichkeiten. Durch die Schwachstelle waren Informationen sichtbar, die eigentlich zum Schutz der Privatsphäre verborgen bleiben sollten. Bei einer Passwortanfrage wurden nur Teile der hinterlegten Kontaktdaten angezeigt, was jedoch nicht mehr funktionierte. Stattdessen wurden die vollständigen Daten angezeigt. Wer einen Benutzernamen in die Wiederherstellungsfunktion eingab, bekam die kompletten Kontaktinformationen des jeweiligen Kontos als mögliche Wiederherstellungswege präsentiert. Der Vorfall ereignete sich am 6. Juni 2026. Kurz darauf kursierten in sozialen Netzwerken zahlreiche Screenshots, die die Sicherheitslücke dokumentierten. Mehrere Beiträge zeigten die Login-Seite von Mark Zuckerberg samt sichtbar gemachter E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Der Sicherheitskanal "International Cyber Digest" berichtete zudem, dass durch die Schwachstelle auch ein bislang verborgenes TikTok-Konto von Fußballstar Kylian Mbappé bekannt geworden sei. Dieses Konto war zuvor nicht öffentlich mit ihm in Verbindung gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Logikfehler in der Programmierung die Ursache gewesen sein. Hinweise auf einen Hackerangriff auf die Server von Meta gibt es demnach nicht. Das Unternehmen erklärte, die Schwachstelle innerhalb weniger Stunden beseitigt zu haben.betonte außerdem, dass es keinen systemweiten Datenabfluss gegeben habe. Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass auch Daten privater Nutzer einsehbar waren.

Read more »

Assan Ouédraogo: Die WM ist eine Last-Minute-ReiseDer 20-jährige Spieler von RB Leipzig wurde erst sechs Tage vor Turnierstart in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. Er erzählt von den kuriosen Umständen seines Nachnominierungsanrufs und will auch sportlich für Unterhaltung sorgen.

Read more »

Die zweite Enteignung: Ostdeutsche bekamen die sanierte Stadt, andere die GrundbücherAufbau-Ost-Programme waren eigentlich Vermögenssubvention West, sagt der Soziologe Denis Huschka. Das habe langfristige Folgen für Ostdeutschland.

Read more »

'Damit eine Reise viel mit mir macht, muss ich nicht die ganze Zeit beschäftigt sein'Proteste auf den Balearen, am Brenner und in Barcelona: Auch in diesem Sommer werden beliebte Regionen und Städte unter dem Touristenansturm leiden – und wir mit. Wie geht Urlaub, der allen guttut?

Read more »