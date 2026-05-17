Amex Exploration erhält Zulassung für bedeutende Kapitalmaßnahmen zur Förderung des Perron-Goldprojekts

Amex Exploration Inc. kündigt die bedingte Zulassung der TSX Venture Exchange für ein umfangreiches Finanzierungspaket an, das über 52 Millionen CAD einbringen soll, unter anderem mit Unterstützung von Eldorado Gold.

Amex Exploration Inc., ein bedeutender Akteur im Bereich der Goldexploration in Kanada, hat einen wichtigen Meilenstein in seiner Finanzierung sstrategie erreicht. Das Unternehmen gab bekannt, dass die TSX Venture Exchange (TSXV) eine bedingte Zulassung für das sogenannte LIFE-Angebot sowie eine begleitende Privatplatzierung erteilt hat.

Diese strategischen Maßnahmen zielen darauf ab, eine erhebliche Kapitalbasis für die weitere Entwicklung der Projekte zu schaffen. Nach aktuellen Planungen wird der Abschluss dieser Transaktionen für den 21. Mai 2026 erwartet. Der prognostizierte Bruttoerlös beläuft sich auf insgesamt 52.547.548,50 Kanadische Dollar, was die finanzielle Schlagkraft des Unternehmens deutlich unterstreicht.

Die Zusammensetzung dieses Finanzierungspakets ist detailliert gegliedert. Das LIFE-Angebot umfasst die Ausgabe von 9.661.000 Stammaktien zu einem Preis von 4,50 CAD pro Aktie, was einen Erlös von 43.474.500 CAD generiert. Zusätzlich gibt es einen nicht vermittelten Teil der Privatplatzierung über 1.622.222 Aktien mit einem Wert von 7.299.999 CAD sowie eine erste Tranche des vermittelten Teils, die 394.011 Aktien umfasst und etwa 1,77 Millionen CAD einbringt.

Um die maximale Kapitalausnutzung zu gewährleisten, haben die gemeinsamen Konsortialführer, National Bank Financial Inc. und MDCP Securities Limited, eine Option erhalten. Diese ermöglicht es ihnen, bis zu 1,449 Millionen zusätzliche Aktien zu verkaufen, was den Gesamterlös um weitere 6,52 Millionen CAD erhöhen könnte. Ein besonders hervorzuhebender Aspekt dieser Finanzierungsrunde ist die Beteiligung von Eldorado Gold Corporation. Als strategischer Investor hat Eldorado bereits großes Interesse bekundet, Investitionen in Höhe von bis zu 15 Millionen US-Dollar zu tätigen.

Gemäß einer bestehenden Investorenvereinbarung vom Januar 2024 ist Eldorado berechtigt, bis zu 4.864.923 Stammaktien zu erwerben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Teil der Investition noch unter Vorbehalt steht. Die endgültige Umsetzung der Eldorado-Investition ist an die Zustimmung der nicht beteiligten Aktionäre gebunden, die im Rahmen der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Juni 2026 eingeholt wird.

Sobald diese rechtlichen und regulatorischen Hürden genommen sind, wird die Eldorado-Investition als zweite Tranche der vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen. Hinter diesen Finanzierungsbemühungen steht das ambitionierte Perron-Goldprojekt von Amex Exploration. Dieses Projekt, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda in der Provinz Quebec befindet, hat sich bereits als äußerst vielversprechend erwiesen. Mit einer Fläche von 65,75 Quadratkilometern und insgesamt 183 zusammenhängenden Claims bietet das Gebiet ein enormes Potenzial.

Die bisherigen Explorationen haben signifikante Funde von hochgradigem Gold sowie kupferreichen vulkanogenen Massivsulfidzonen (VMS) zutage gefördert. Die Kombination aus Goldmineralisierung und hybriden goldreichen VMS-Zonen macht das Perron-Projekt zu einem der spannendsten Explorationsziele in der Region und rechtfertigt den hohen Kapitalbedarf für die nächste Phase der Erschließung. Abschließend betont das Unternehmen die strikten rechtlichen Rahmenbedingungen dieser Kapitalmaßnahme. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Informationen nicht als Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten zu verstehen sind.

Die Ausgabe der Aktien erfolgt unter strikter Einhaltung der kanadischen Wertpapiergesetze und ist nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert. Damit stellt Amex sicher, dass alle regulatorischen Anforderungen der TSXV und anderer relevanter Behörden erfüllt werden, während das Unternehmen seine Position als zukünftiger kanadischer Goldproduzent festigt. Die strategische Ausrichtung auf das Perron-Projekt zeigt, dass Amex nicht nur auf kurzfristige Gewinne, sondern auf einen nachhaltigen Aufbau von Ressourcen setzt, um langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Goldexploration Amex Exploration Finanzierung Quebec Eldorado Gold

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tecentriq gewinnt USA-Zulassung für muskelinvasivem Blasenkrebs-TreatmentDie Roche-Krebsimmuntherapie Tecentriq hat in den USA eine weitere wichtige Zulassung erhalten. Die Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA könnte dem Schweizer Pharmakonzern additional Rückenwind ermöglichen.

Read more »

Fan-Trost bei St. Paulis Abstieg - Wolfsburger HoffnungenHamburg - Die Ehrenrunde wurde für die Spieler des FC St. Pauli zur emotionalen Abschiedsrunde. Als der Abstieg des Kiezclubs aus der Fußball-Bundesliga

Read more »

Mercedes-Benz: Vorstand kann sich stärkeres Engagement in der Rüstungsbranche vorstellenMercedes-Benz-Chef Ola Källenius ist offen für einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts des Autobauers.

Read more »

Lies of P-Sequel-Release: Alles, was wir bisher darüber wissenKürzlich gab es Neuigkeiten zur Entwicklung des Lies of P-Sequels. Wir tragen alle Infos für euch zusammen.

Read more »

Frisierter E-Scooter in Potsdam beschlagnahmt: Ein 16-Jähriger war doppelt so schnell wie erlaubtEin manipulierter E-Roller, ein Jugendlicher ohne Führerschein, eine Geschwindigkeit weit jenseits der Zulassung: Der Fall aus der Heinrich-Mann-Allee in Teltow wirft Fragen auf.

Read more »