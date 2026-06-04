Amira Aly genießt Familienzeit in Salzburg, bevor Baby Nummer 3 kommt

Amira Aly, die aktuell ihr drittes Kind erwartet, verbrachte einige Tage in Salzburg mit ihren zwei Söhnen und ihrem Partner Olli Pocher. Sie zeigte ihre Fans an die schönen Momenten und zeigte ihren Babybauch. Bevor Baby Nummer 3 kommt, genießt Amira noch Qualitytime mit ihren kleinen Söhnen.

Eine Woche voller Familienzeit , Bergluft und Genussmomente. Amira Aly (33), die aktuell ihr drittes Kind erwartet, verbrachte gemeinsam mit ihren zwei Söhnen (5 und 6) aus der Ehe mit Olli Pocher (48) einige Tage in Salzburg .

Auf Instagram ließ sie ihre Fans an die schönen Momenten teilhaben und zeigte dabei ihren inzwischen deutlich sichtbaren Babybauch. Bevor Baby Nummer 3 kommt, genießt Amira noch Qualitytime mit ihren kleinen Söhnen. Die Jungs lieben die Natur – Amira verrät: „Meine Kinder wollen für immer in Österreich leben, in den Bergen.





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