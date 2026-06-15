Amira Aly: "Kripo? Da wird dir erst mal schlecht" - Betrüger aufgesessen

Amira Aly, Moderatorin und Mama von zwei Kindern, hat einen mächtigen Schreck bekommen, als ihr Telefon klingelte und die Kriminalpolizei an der anderen Leitung war. Sie erzählt in einer Instagram-Story, wie sie von der Polizei erfuhr, dass sie Betrügern aufgesessen sei. Sie kann es kaum fassen, dass sie für den Bau ihres Traumhauses Betrüger engagiert hatte. Sie betont, dass sie nichts falsch gemacht habe und dass die Zusammenarbeit mit seriösen Firmen problemlos verlaufen sei.

Als ihr Telefon klingelte, bekam Amira Aly (33) einen mächtigen Schreck. Denn am anderen Ende war die Kriminalpolizei ! Was passiert ist, erzählt die Moderatorin jetzt ausführlich in einer Instagram-Story.

Sie sagt: "Kripo? Da wird dir erst mal schlecht" und beteuert: "Ich habe nichts gemacht!

"hat die Moderatorin nach eigenen Angaben verschiedene Unternehmen beauftragt. Während die Zusammenarbeit mit mehreren Firmen problemlos verlaufen sei, habe es im vergangenen Jahr bei einem kleineren Auftrag rund um Erdarbeiten und Vorbereitungen auf dem Grundstück erhebliche Schwierigkeiten gegeben. Jetzt kommt raus: Amira soll Betrügern aufgesessen sein!

Sie kann es kaum fassen: Amira berichtet in einer Instagram-Story, was sie von der Polizei erfuhr: Für den Bau ihres Traumhauses hatte sie neben vielen seriösen Firmen auch Betrüger engagiertEine Firma, die Amira für ihren Hausbau engagiert hatte, steht laut Amira Aly im Fokus der Ermittler.

"Ohne dass sie einen Namen genannt haben, wusste ich sofort, wer gemeint war", sagt die Mama von zwei kleinen Jungs (Papa ist soziale Netzwerke aktivierenDabei können Daten in Drittländer wie die USA übermittelt werden (Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO) Sie erzählt von einem Mann, der sich "den Auftrag geschnappt" hatte. "Der hat gesagt: Ich mach‘ dir das, super Preis, gar kein Problem. (... ) Dann kam er einmal und dann habe ich ihn nie wieder gesehen.

Der hat auch jede Woche eine andere Nummer gehabt, seine Nummer gewechselt und schickte seinen Vater auf die Baustelle.

" Die Arbeiten hätten sich hingezogen, berichtet Amira. Dazu habe es immer wieder Diskussionen um zusätzliche Zahlungen gegeben, sie habe immer wieder Geld nachgeschossen.

"Das war natürlich alles sehr unseriös", sagt Amira rückblickend. Mittlerweile habe sich herausgestellt, "dass das Betrüger sind". Die Firma habe Aufträge angenommen, die sie in vielen Fällen nie ausführte. Amiras Fazit: "Krass!

Da muss man so aufpassen.

" Amira Aly im vergangenen Jahr noch im Rohbau ihres Wohntraums. Sie ließ ein Fertighaus im Holzriegelbau erstellen. Große Fenster, eine Glaskuppel und hohe Decken gehörten zu ihren WünschenGlück im Unglück: Bei Amira wurden die bezahlten Arbeiten zumindest erledigt. Daher hatte sie die Angelegenheit längst abgehakt.

Umso größer sei der Schock gewesen, als sie vor Monaten den Anruf der Ermittler erhielt. Über eine Bankverbindung seien die Beamten schließlich auf sie aufmerksam geworden. Aly habe zu den Kunden gehört, die Zahlungen an das Betrugsunternehmen geleistet hatten. In die laufenden Ermittlungen möchte sich Amira nach eigenen Worten nicht weiter einmischen.

Sie habe bereits genug eigene Baustellen, sagt sie.

"Ich habe wirklich genug andere Themen und möchte nicht noch Teil eines neuen Problems werden.





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