Moderatorin Amira Aly steht im Fokus der Kritik, nachdem sie kurz nach der Geburt ihres dritten Kindes mit ihrem schlanken Körper auftrat. Ihre klare Antwort.

Die deutsche Fernsehmoderatorin Amira Aly hat sich öffentlich geäußert, nachdem sie wegen ihrer schnellen Rückkehr zu ihrer Figur nach der Geburt kritisiert wurde. Amira Aly ist vor gut drei Wochen zum dritten Mal Mama geworden und hat ihr drittes Kind, ein Mädchen, zur Welt gebracht. Sie präsentierte in einer Fotogalerie ihrer Marke Amaly Kleidungsstücke und zeigte dabei ihren After-Baby-Body, was auf unterschiedliche Reaktionen stieß.

Kritik an schneller Figur-Rückkehr

Nach der Geburt ihrer Tochter berichtete die 34-Jährige, dass ihre Babypfunde bei ihr schnell wieder weg waren. Diese Offenheit führte dazu, dass sie sich plötzlich rechtfertigen musste. Neben zahlreichen lobenden Kommentaren erhielt sie auch kritische Nachrichten bezüglich ihres After-Baby-Body. Eine Kritik lautete beispielsweise: "Ach Girl, wie nötig man es haben muss, allen zu zeigen, wie schlank man wieder ist". Die Frage, warum sie das Thema voller Stolz anspreche, während es als sensibel gilt, beschäftigte die Moderatorin stark. Ihr Ärger über diese Haltung wurde durch das Teilen einer solchen Nachricht in einer aktuellen Instagram-Story deutlich.

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Argumente für und gegen das Display

Kurz nach der Entbindung demonstrativ zu zeigen, wie schlank sie schon wieder sei, könne andere Frauen verunsichern, wird Amira vorgehalten. Sie betont jedoch, dass sie nur zwei bis drei solcher kritischen Nachrichten unter rund 500 positiven Komplimenten erhalten habe. Als Mutter von drei Kindern, darunter zwei Söhne aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher und einer Tochter mit ihrem Lebenspartner Christian Düren, empfindet sie die Qualität der negativen Kritik als besonders verletzend. Sie stellt fest, dass der Vorwurf ins Leere läuft, da das Aussehen in keinem Verhältnis zur eigentlichen Leistung der Geburt steht. Die Moderatorin findet die Qualität der Nachricht "echt in sich" und ärgert sich über den moralischen Zeigefinger.

Fragen nach gesellschaftlichen Normen

In ihrer Reaktion stellt sich Amira Aly die Frage, was ihre Optionen sind. Sie fragt rhetorisch, ob sie sich verstecken soll, bis es "angemessen" wäre, normal auszusehen. Dabei wirft sie die fundamentalere Frage auf, wer eigentlich definiert, was "normal" ist. Für sie steht fest, dass sie sich nicht dafür rechtfertigen möchte, wie ihr Körper nur wenige Wochen nach der Geburt aussieht. Sie vergleicht die Situation mit Comedy, die nicht für jeden etwas sein muss und damit ihren Punkt beendet. Ihre Botschaft ist klar: Sie lehnt die Erwartungshaltung ab, dass Mütter ihre Körperentwicklung im Verborgenen halten müssen.

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Alltag mit Baby und krankem Partner

Neben der öffentlichen Debatte hat Amira Aly derzeit ganz andere, alltägliche Sorgen. Auf Instagram teilt sie, dass sie nicht nur einen Säugling zu Hause hat, sondern auch einen kranken, erkälteten und verschnupften Mann. Gemeint ist ihr Lebenspartner Christian Düren, der 36-Jährige und Vater ihrer kleinen Tochter. Die aktuelle Situation zu Hause ist also durch die Pflege des Neugeborenen und die Betreuung eines erkrankten Partners geprägt. Ihre Sorge gilt auch der Ansteckungsgefahr zwischen den Familienmitgliedern.

Solidarität mit anderen Müttern

Amira Aly schließt ihre Gedanken mit einer humorvollen, aber solidarischen Note. Sie wendet sich direkt an andere Frauen und vermutet, dass diese genau verstehen, wie es ihr gerade geht. Ihr Kommentar "Ich weiß: Es ist überall gleich" unterstreicht die universellen Herausforderungen der Mütterschaft. Sie hofft darauf, dass sie sich nicht mit dem erkälteten Partner ansteckt. Die Veröffentlichung ihrer Story dient somit nicht nur der Abwehr von Kritik, sondern auch dem Austausch und der Entlastung im stressigen Familienalltag mit drei Kindern.