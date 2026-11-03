Amira Aly teilt über Stillprobleme nach Geburt ihrer dritten Tochter

Moderatorin Amira Aly offenbart die schmerzhaften Anfangstage nach der Geburt ihrer dritten Tochter. Sie verrät hilfreiche Tipps gegen Entzündungen.

Die bekannte Fernsehmoderatorin Amira Aly (34) hat den Status einer frischgebackenen Mutter in der dritten Runde erfolgreich bestätigt. Zusammen mit ihrem Partner, dem Moderator Christian Düren (36), der unter anderem durch die Sendung "taff" bekannt ist, feiert das Paar den neuen Lebensabschnitt. Die kleine Tochter ist das dritte Kind für Amira, doch die Erfahrung aus früheren Geburten bot wenig Erleichterung für die beginnende Stillphase.

Schmerzhafter Milcheinschuss als Auslöser

Aly offenbarte öffentlich, dass die ersten Tage mit dem Neugeborenen von erheblichen körperlichen Beschwerden überschattet wurden. In einem Video an ihre rund eine Million Follower teilte die 34-Jährige mit, dass ihr Körper zwar an sich gut funktioniere, jedoch bestimmte Wehwehchen existierten. Der Hauptgrund für diese Schmerzen lag im schmerzhaften Milcheinschuss, der bei ihr zu steinharten Brüsten führte. Die Erfahrung bestätigte, dass die Theorie über schmerzhaftes Stillen in der Praxis keineswegs überschätzt wird.

Also read Sie spricht über kuriose Experimente: Amira Aly: „Vergessen, wie schmerzhaft das ist“

Die Moderatorin betonte, dass sie diese Schmerzen theoretisch zwar immer gewusst habe, die konkrete Erinnerung jedoch verblassen konnte, als der Moment eintrat. Das Brennen und die Schwellungen der Brustdrüsen stellten sich als unverhältnismäßig intensiver als erwartet dar. Trotz der offensichtlichen Schmerzen blieb die Stimmung im Haushalt positiv, da das Baby früh aufsteht und anschließend lange schlafend bleibt.

Erfolgreiche Bewältigungstechniken

Um die unangenehmen Symptome der Brustentzündung und der Schwellung zu lindern, probierte Amira Aly verschiedene Strategien aus. Sie versuchte unterschiedliche Stillpositionen, um den Druck zu minimieren. In ihrer direkten Ansprache an die Öffentlichkeit erwähnte sie sogar, dass sie ihre Tochter praktisch "360 Grad" anlegte, um die bestmögliche Entlastung für die Brust zu finden. Diese experimentelle Herangehensweise zeigte jedoch nur begrenzt Erfolg.

Advertisement

Der entscheidende Durchbruch gelang ihr schließlich durch eine spezielle Technik namens Plankstillen. Dabei handelt es sich um eine bequeme, zurückgelehnte Liegeposition, die den Druck von der Brustwarze nimmt und das Stillen erleichtert. Kombiniert mit dieser Position kam eine weiche Beinwell-Salbe zum Einsatz, die speziell zur Unterstützung empfindlicher Körperstellen konzipiert ist. Aly bewertete die Kombination aus physiologischer Haltung und der Salve als absolut effektiv für ihre Genesung.

Neue Erfahrungen trotz Mutter-Erfahrung

Die 36-jährige Mutter zog ein Fazit, das auch bei erfahrenen Eltern für Überraschung sorgen kann. Zwar hat sie mit ihren beiden älteren Söhnen aus einer früheren Beziehung bereits zwei Kinder aufgezogen, doch die Geburt des dritten Kindes brachte neue Erkenntnisse. Besonders bei der aktuellen Tochter vermutet sie, dass es sich um eine echte Langschläferin handelt, was ihr eine ruhige Erholung im Bett ermöglicht.

Amira Aly nimmt sich aktuell viel Zeit für die Erholung und genießt das Verwöhntwerden zu Hause. Besucher außerhalb der engen Familie wurden bisher kaum empfangen, um die ungestörte Rückkehr ins Familienleben zu gewährleisten. Der gemeinsame Fokus liegt darauf, die ersten Tage in der gewohnten Umgebung mit der Partnerin Christian Düren zu verbringen. Die Moderatorin resümiert, dass man als Mutter niemals vollständig ausgelernt hat und jedes Kind eine individuelle Erfahrung darstellt.