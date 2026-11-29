Keine Babyartikel: Amira Aly bekommt zur Geburt ein besonderes Erlebnis geschenkt. Dafür kommt ein Profi zu ihr nach Hause.

Wie die Moderatorin jetzt in ihrer-Story verriet, hat ein Freund, der gleichzeitig ihr Geschäftspartner ist, für sie und ihre Familie einen Koch organisiert. Dieser soll noch am selben Tag bei ihnen zu Hause ein Menü zubereiten.

Völlig unter sich bleibt die Familie bei diesem Anlass jedoch nicht, da auch Freunde zu dem privaten Dinner geladen sind. Etwa zwei Stunden vor der geplanten Ankunft der Gäste ließbereits ihre große Vorfreude auf das gemeinsame Beisammensein durchblicken. Obendrein bereitet die Moderatorin parallel noch eine eigene Überraschung für ihren Partner vor. Umgeben von Pflegeartikeln, Verpackungen und allerlei Kleinigkeiten sitzt sie auf dem Boden.

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Dort befüllt sie heimlich einen selbst zusammengestellten Adventskalender mit seinen Lieblingssachen.ihrer Community ebenfalls gleich: Ihr Freund und Geschäftspartner habe gezielt davon abgesehen, noch mehr Babyausstattung zu schenken, da die Familie davon ohnehin bereits reichlich besitze. Stattdessen lag es ihm am Herzen, ihnen mit einem gemeinsamen Erlebnis eine besondere Freude zu bereiten. Für die Influencerin ist das tatsächlich eine Premiere:Später präsentierte sie dann auch das Ergebnis ihrer Bastelarbeit. Der fertige Adventskalender besteht aus nummerierten Weihnachtstüten in Weiß, Mintgrün und Rot.