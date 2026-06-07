Amiro Amadou (23) feiert Länderspiel-Debüt für Benin und erzielt Tor

Amiro Amadou, ein 23-jähriger Verteidiger, feierte sein Debüt für Benin in einem Freundschaftsspiel gegen Niger und erzielte das zwischenzeitliche 1:0-Tore. Bei einem Abpraller im gegnerischen Strafraum zeigte er seine schnelle Reaktion und hämmerte den Ball in die Maschen.

Besser hätte dieser Einstand kaum laufen können: Amiro Amadou (23) feierte sein Länderspiel-Debüt für Benin beim Freundschaftsspiel gegen Niger (1:1) in Casablanca (Marokko). Der Verteidiger, der in der abgelaufenen Saison für Regionalliga-Klub BFC Dynamo spielte, traf zum zwischenzeitlichen 1:0 für den westafrikanischen Staat (37.

). Bei einem Abpraller im gegnerischen Strafraum reagierte Amadou am schnellsten und hämmerte den Ball in die Maschen. Am Dienstag steigt ebenfalls in Casablanca das nächste Testspiel für Benin gegen Togo. Anschließend geht es für Amadou, der die deutsche und die beninische Staatsbürgerschaft besitzt, zurück nach Deutschland.

Eintracht Frankfurt bereitet die Westafrikaner auf die anstehende Qualifikation für den Afrika-Cup 2027 vor. Im September stehen die ersten Quali-Spiele an. Mit seiner Leistung gegen Niger hat sich Amadou für weitere Einsätze im Nationaltrikot empfohlen. Bei welchem Verein es für den Abwehrspieler ab Juli weitergeht, ist unterdessen noch offen.

Beim BFC Dynamo ist er offiziell verabschiedet worden, Anfragen von ausländischen Klubs liegen vor





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