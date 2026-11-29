Erneut hat Adam Ammour einen Heimsieg vom viermaligen Olympiasieger Francesco Friedrich in Altenberg verhindert.

Der für Eintracht Frankfurt fahrende Vorjahressieger Ammour fing den nach Lauf eins in Führung liegenden Friedrich mit acht Hundertstelsekunden im Finallauf noch ab.

„Wir sind sehr happy, es war ein hartes Rennen. Die Fahrten waren super“, sagte Ammour, der mit der neu formierten Crew Issam Ammour, Henrik Bosse und Friedrichs Ex-Anschieber Alexander Schüller fuhr. Dritter wurde Maximilian Illmann mit seinem Team. Im Zweierbob hatte Friedrich mit Anschieber Simon Wulff, der sich nach seiner 21-monatigen Dopingsperre mit Startrekord in 5,10 Sekunden zurückmeldete, noch souverän seinen 90.

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Weltcupsieg eingefahren. Damit rückt sein Ziel, die Schallmauer von 100. Weltcupsiegen zu schaffen, in greifbare Nähe.