Am Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen weist Amnesty International auf die katastrophale Lage für Frauen im Gazastreifen hin. Insbesondere Schwangere litten an der Zerstörung des Gesundheitssystems und Israels Kürzung von Hilfslieferungen.

Am Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen weist Amnesty International auf die katastrophale Lage für Frauen im Gazastreifen hin. Insbesondere Schwangere litten an der Zerstörung des Gesundheitssystems und Israel s Kürzung von Hilfslieferungen.

Amnesty International hat Israel Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten im Gazastreifen vorgeworfen. Israel habe mit seinen Handlungen seit Beginn des Kriegs im Oktober 2023 "Zugang zu Fruchtbarkeitsbehandlungen verhindert und zu Schwangerschaftskomplikationen beigetragen, darunter Fehlgeburten und Totgeburten", erklärte die Generalsekretärin der Menschenrechtsorganisation, Agnès Callamard. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk warnte seinerseits vor weiteren "grausamen Verbrechen" Israels im Gazastreifen und forderte die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf.

Also read Wenn Frauen auf andere Frauen eintreten: Der widerliche und ächtenswerte Hass der „Guten“

Aus Anlass des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen veröffentlichte Amnesty einen Bericht zu den Auswirkungen des Gaza-Kriegs auf die körperliche, mentale und reproduktive Gesundheit von Frauen. Zu der von der Organisation konstatierten Verhinderung von Geburten sagte Callamard, laut dem Bericht gebe es "ernsthafte Bedenken", dass dies als Ergebnis von Israel "beabsichtigt" gewesen sei. Doch räumte sie ein, dass diese "Schlussfolgerung nicht kategorisch gezogen" werden könne.

Der Bericht beschreibt Fälle von Frauen und Mädchen im Gazastreifen, die bei israelischen Angriffen getötet oder verletzt wurden, während sie medizinische Versorgung erhielten oder sich in Entbindungsstationen befanden. Weiter heißt es, der Mangel an Anästhetika und Medikamenten zur Behandlung von Blutungen während der Geburt habe mitunter tödliche Folgen gehabt habe. Fehlende medizinische Ausrüstung habe die Schwangerschaftsvorsorge, die Betreuung vor sowie nach der Geburt sowie die Diagnose von Komplikationen beeinträchtigt, heißt es in dem Bericht auch.

Advertisement

Advertisement

Die Kürzung von Israels Hilfslieferungen habe "zum Anstieg der Mütter- und Neugeborenensterblichkeit beitragen". Für den Amnesty-Bericht waren 228 Interviews geführt worden. Zwei Rettungssanitäter berichteten von zwei Fällen, die sich Anfang 2026 nahe der sogenannten Gelben Linie - der Demarkationslinie, die im Zuge der Waffenruhe 2025 gezogen worden war - ereignet hatten. In beiden Fällen kamen demnach Rettungswagen unter Beschuss, die zu kurz vor Geburt stehenden Frauen unterwegs waren.

Die für zivile Angelegenheiten in den Palästinensergebieten zuständige israelische Behörde Cogat erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, Amnesty International gebe "Falschbehauptungen" der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas wieder. Seit Inkrafttreten der Waffenruhe im Oktober 2025 seien 27.000 Tonnen medizinische Ausrüstung und Medikamente in den Gazastreifen gebracht worden. 35 Krankenhäuser seien in Betrieb, darunter "Einrichtungen für Frauengesundheit und Fertilität", erklärte Cogat. Israels Außenministerium kritisierte, der Amnesty-Bericht lese sich wie ein "politisches Pamphlet, das sich als Menschenrechtsstudie tarnt".

Der Report erhebe Anschuldigungen gegen Israel, über die er selbst eingestehe, "sie nicht beweisen zu können". Callamard rief den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag dazu auf, den Vorwurf des "Völkermords durch israelische Amtsträger seit Oktober 2023 zu prüfen". Dabei solle das Gericht "geschlechtsspezifische Verbrechen und Schäden im Bereich der Fortpflanzung" in die Ermittlungen einbeziehen.

"Maßnahmen, die Geburten verhindern" stellten laut Artikel II der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes einen Akt des Völkermordes dar, wenn sie mit der Absicht, eine Gruppe "ganz oder teilweise" zu vernichten, begangen wurden, sagte Callamard. Er sei "extrem besorgt angesichts der zunehmend systematischen Charakters der im Westjordanland und im Gazastreifen begangenen Verstöße", erklärte unterdessen Menschenrechtskommissar Türk. Alle Staaten seien "verpflichtet, unverzüglich zu handeln, um weitere grausame Verbrechen gegen die Palästinenser zu verhindern".

Advertisement

Advertisement

Auch die Bundesregierung zeigte sich besorgt über die Lage Bevölkerung im Gazastreifen. Infolge der Überschwemmungen in dem Palästinensergebiet würden "dort Atemweg- und Infektionserkrankungen vermehrt auftreten", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Daher sei es entscheidend, "dass die Zivilbevölkerung ausreichend Zugang zu humanitären Hilfsgütern erhält und diese in den Gazastreifen gelangen". Die Hamas und ihre Verbündeten hatten am 7.

Oktober 2023 Israel überfallen und damit den Gaza-Krieg ausgelöst. Bei ihrem Großangriff töteten die Islamisten mehr als 1200 Menschen, mehr als 250 weitere wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte mit einem massiven Militäreinsatz, bei dem weite Teile des Gazastreifens zerstört und nach Hamas-Angaben mehr als 74.000 Menschen getötet wurden. Seit Oktober 2025 gilt formell eine Waffenruhe, Israel fliegt aber weiterhin Angriffe. Seither wurden mehr als 1600 Menschen im Gazastreifen getötet.