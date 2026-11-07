Amoklauf in Krakau: Mindestens 15 Verletzte und drei Tote

Ein Schütze tötete drei Menschen und verletzte 15 weitere auf dem Marktplatz von Krakau. Der Täter war von rechtsextremen Ideologien geprägt. Staatsoberhäupter reagieren bestürzt.

Bei einem Amoklauf auf dem historischen Marktplatz in Krakau sind am Samstag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und 15 weitere schwer verletzt worden. Der 25-jährige Täter Michal O. fuhr gegen 15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf den Platz und begann anschließend, um sich herum zu schießen. Der Woiwode der Woiwodschaft Kleinpolen, Krzysztof Kleczar, bestätigte die hohen Opferzahlen und wies darauf hin, dass sich zwölf der Verletzten in einem kritischen oder lebensgefährlichen Zustand befinden.

Detaillierte Abläufe des Anschlags

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben die Tatabfolge rekonstruiert. Der Attentäter trug militärähnliche Kleidung und setzte eine Langwaffe militärischer Bauart ein, bei der es sich möglicherweise um ein halbautomatisches Sturmgewehr vom Typ AR-15 handelte. Ein Polizeisprecher der Sendung TVN24 bestätigte diese Details. Die Schießerei endete erst, als ein einzelner Polizist den Angreifer in einem Schusswechsel entscheidend stoppen konnte. Andere Beamte waren ebenfalls involviert, wobei drei Polizisten selbst verletzt wurden, einer davon lebensbedrohlich.

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Politische Einordnung und Täterprofil

Polens Innenminister Marcin Kierwiński teilte wenige Stunden nach dem Vorfall mit, dass der Täter von rechtsextremen Ideologien fasziniert sei. Auf die Frage nach den genauen Motiven antwortete Kierwiński am Samstagabend in der südpolnischen Stadt, dass alles darauf hindeute. Ursprünglich waren keine spezifischen Beweggründe bekannt. Der amtierende Ministerpräsident Donald Tusk bezeichnete das Geschehen auf der Plattform X als tragische Schießerei und lobte den heldenhaften Einsatz der Sicherheitskräfte. Er betonte zudem, dass Berichte über einen weiteren gesuchten Verdächtigen oder einen toten Polizisten unter den Opfern falsch seien.

Zeugenberichte und Chaos vor Ort

Augenzeugen schildern chaotische und erschreckende Szenen auf dem Platz. Eine Person erklärte dem Sender Polsat News, dass das Adrenalin erst jetzt nachlasse und die Menschen sich hektisch bewegt hätten. Umgestürzte Tische waren Zeugen der Panik. Ein anderer Zeuge berichtete, den Schützen selbst gesehen zu haben und sich daraufhin in hinteren Räumlichkeiten versteckt zu haben. Ein dritter Zeuge erwähnte, dass plötzlich ein Auto herangefahren sei und ein Mann aus dem Fenster heraus geschossen habe, woraufhin die Menschen in alle Richtungen davongelaufen seien.

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Internationaler Schock und Reaktionen

Die Nachricht von dem Anschlag in Krakau, der zum Unesco-Welterbe zählt, löste Bestürzung in ganz Europa aus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte die Tat schockierend und sprach im Namen des ukrainischen Volkes sein aufrichtiges Beileid aus. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas verurteilte den Angriff ebenfalls scharf. Auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte seine tiefe Betroffenheit. Er positionierte Deutschland als Freund und Partner an der Seite Polens in dieser schweren Zeit und wünschte allen Verletzten eine rasche Genesung.

Folgen für die Stadt und Tourismus

Krakau ist mit mehr als 800.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Polens und ein beliebtes Touristenziel. Wichtige Sehenswürdigkeiten wie der Große Ring, das Schloss auf dem Wawelhügel und die Kathedrale liegen in der Nähe des Tatorts. Die Behörden hatten zunächst Menschen in der näheren Umgebung aufgefordert, sich an einen sicheren Ort zu begeben. Videos in sozialen Netzwerken zeigten, wie ein Rettungshubschrauber auf dem Platz landete, um die Verletzten zu versorgen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall wurden von der Polizei umgehend aufgenommen.