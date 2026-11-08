Amoklauf in Krakau: Neun Tote und mutige Polizeieinsätze stoppen Gewaltakteur

Ein Amoklauf auf dem Krakauer Marktplatz kostet neun Menschen das Leben. Zwei mutige Polizisten verhindern ein größeres Massaker und werden schwer verletzt.

Zwei mutige Beamte der polnischen Polizei haben an einem Schusswaffenangriff auf dem Krakau er Marktplatz verhindert, dass die Zahl der Opfer deutlich höher ausfiel. Der Angriff forderte insgesamt neun Todesopfer und verletzte fünfzehn Personen schwer. Der Angreifer hatte mit einem Fahrzeug in die Menschenmenge gefahren und anschließend geschossen.

Details zum Amoklauf auf dem Marktplatz

Der 24-jährige Michal O. fuhr absichtlich mit seinem Auto in die Altstadt von Krakau und zielte dabei direkt auf eine dichte Menschenmenge. Dieser erste Akt der Gewalt endete tragisch, als sechs Menschen auf dem Marktplatz ihr Leben ließen und weitere fünfzehn verletzt wurden. Unter den Opfern befand sich auch eine deutsche Staatsbürgerin. Die Polizei stufte den Vorfall später offiziell als Terrorakt ein und wies darauf hin, dass der Täter rechtsextreme Motive gehegt haben könnte.

Also read Tote und Verletzte nach Schießerei auf Marktplatz in Krakau

In den folgenden Stunden schlossen sich weitere erschütternde Entdeckungen an, die die Dunkelheit des Verbrechens vertieften. In einer Wohnung in der Nähe des Tatorts entdeckten die Ermittler die Leichen von zwei Frauen und einem Mann. Damit steigt die Gesamtzahl der Toten auf neun. Die Behörden haben bisher noch nicht bestätigt, ob Michal O. auch für diese drei Todesfälle verantwortlich ist, doch es besteht der dringende Verdacht, dass das Blutvergießen andauern würde, wären die Beamten nicht einschreitend tätig geworden.

Heroische Aktionen der Beamten Jakub Kulik und Artur Morański

Die beiden Polizisten Jakub Kulik und Artur Morański handelten innerhalb von nur drei Minuten nach der ersten Alarmierung. Beide gaben bereits Schüsse auf den bewaffneten Angreifer ab, um das weitere Blutvergießen zu stoppen. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der Oberpolizist Jakub Kulik aus seinem Fahrzeug sprang und das Feuer eröffnete. Eine Kugel traf ihn dabei schwer, während auch mehrere seiner Kollegen verletzt wurden. Der Beamte feuerte sechs Schüsse ab, bevor er zu Boden ging und einen weiteren Schuss abfeuerte.

Advertisement

Die Anstrengung war immens für den mutigen Beamten. Mit letzter Kraft kauerte Jakub Kulik neben dem überwältigten Angreifer auf dem Bürgersteig. Auf den Filmaufnahmen ist deutlich zu erkennen, dass er enorme Schwierigkeiten hatte, sein Gleichgewicht zu halten. Schließlich brach er direkt neben dem Täter zusammen. An seinen Füßen lag ein ungesichertes Gewehr des Täters, während eine Menschenmenge um die beiden am Boden liegenden Männer sammelte, um sofort Erste Hilfe zu leisten.

Politisches Echo und dringende Blutspende-Aufforderung

Die Reaktionen aus der Politik und dem Gesundheitswesen folgten nahezu augenblicklich. Polens Justizminister Waldemar Żurek appellierte öffentlich und dringend an die Bevölkerung, Blut zu spenden. Er nannte Jakub Kulik einen Helden, der ohne zu zögern gegen einen bewaffneten Attentäter gekämpft habe. Der 56-jährige Minister schrieb auf der Plattform X, dass der ältere Polizeibeamte im Krankenhaus um sein Leben kämpfe. Kulik habe eine nicht mehr funktionierende Lunge und brauche jeden einzelnen Blutstropfen. Spezifisch wird Blut der Gruppe AB Rh+ benötigt.

Auch Ministerpräsident Donald Tusk würdigte das heldenhafte Engagement der beiden Sicherheitskräfte. Er betonte, dass Jakub Kulik und sein Kollege Artur Morański wahre Helden seien. Tusk schrieb, dass sie wahrscheinlich viele Menschenleben gerettet hätten, indem sie die Gefahr für ihr eigenes Leben ignorierten. Obwohl ihr Zustand ernst sei, würden sie sehr gut versorgt. Der Innenminister Marcin Kierwiński ergänzte, dass die Beamten durch ihr schnelles Eingreifen ein noch größeres Massaker verhindert hätten.