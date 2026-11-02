Amoklauf Leipzig: Prozess beginnt gegen Jeffrey K.

Vor dem Landgericht Leipzig beginnt der Prozess gegen Jeffrey K. Er wird des zweifachen Mordes und versuchten Mordes an 85 Personen wegen seiner Amokfahrt in der Fußgängerzone im Mai 2026 angeklagt.

Vor dem Landgericht Leipzig hat am Montag der Prozess gegen den 34-jährigen Haustechniker Jeffrey K. begonnen, der im Mai 2026 eine tödliche Amokfahrt in der Leipziger Fußgängerzone verübt hat. Die Staatsanklage wirft ihm zweifachen Mord und versuchten Mord in 85 Fällen vor, nachdem er mit einer Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometern in die Menschenmassen gerast war. Die Tat forderte direkt zwei Todesopfer und führte zu weiteren Verletzungen, als Opfer durch den Aufprall in die Luft geschleudert und von anderen Betroffenen getroffen wurden.

Gerichtsurteil zur Schuldfähigkeit des Angeklagten

Die Anklagebehörde stützt ihre schwerwiegenden Vorwürfe auf ein psychiatrisches Gutachten, das Jeffrey K. als schuldfähig einstufte und somit jede psychische Erkrankung als Entschuldigung ausschloss. Trotz der Unterbringung des Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik seit seiner Festnahme, wies der Experte keine Hinweise auf eine verminderte Schuldfähigkeit nach. Dieses Urteil ist zentral für den Verlauf des Verfahrens, da es die Grundlage für die persönliche Verantwortung des Beschuldigten bei der Planung und Ausführung der Gewalttat bildet.

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Details der tödlichen Kollision in 21 Sekunden

Der Staatsanwalt Ulrich Jakob führte vor Gericht die detaillierten und furchtbaren Umstände der Tat auf, die sich in nur 21 Sekunden abspielten. Der 77-jährige Fritz K. aus Leipzig wurde von der Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert, wobei seine Bauchschlagader riss und er unverzüglich verstarb. Anschließend erfasste der Wagen Sonja F. aus Oberfranken, die durch die Luft katapultiert wurde und auf dem Autodach landete, was ebenfalls ihren Tod zur Folge hatte.

Ihr Ehemann überlebte die Kollision mit unzähligen Knochenbrüchen, während insgesamt acht Personen schwerste Körperverletzungen erlittenen. Die Anklageschrift listet zudem versuchten Mord in 85 Fällen auf, was die gewalttätige Absicht des Täters unterstreicht. Die kurzen Zeitspanne der Tat verdeutlicht die extreme Geschwindigkeit und die katastrophalen Auswirkungen auf die zivilen Fußgänger in der Stadt.

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Motivation und Rolle der Verteidigung

Das Motiv der Tat wird laut Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft in einer gescheiterten Beziehung gesehen, wobei Jeffrey K. seine Frau rächen wollte, da diese das Sorgerecht für das gemeinsame Kind einforderte. Der Pflichtverteidiger Dr. Malte Heise sprach bei der Eröffnung von einer menschlichen Tragödie, beharrt jedoch darauf, dass sein Mandant nicht aus bösem Willen, sondern aus nervlicher Überforderung handelte.

Die Verteidigung argumentiert, dass Schwere der Tat und persönliches Maß der Schuld nicht identisch sein müssen. Nach Angaben der Anwaltskammer wurde die Sorgerechtsklage zugestellt, als Jeffrey K. bereits Hilfe in einer Nervenheilklinik suchte, was als weitere Zuspitzung gewertet wird. Der Angeklagte selbst hat sich bisher nicht geäußert und wirkte auf der Anklagebank fast verlegen, während er der Aufzählung der Grausamkeiten lauschte.

Auswirkungen und zukünftige Prozessschritte

Die Konsequenzen der Tat reichen weit über die direkten Opfer hinaus, da mehrere Menschen durch die bei der Kollision herumfliegenden Körperteile oder Trümmerteile verletzt wurden. Die Öffentlichkeit reagiert schockiert auf die Nachrichten, während die Justiz nun klären muss, ob die psychische Belastung des Täters als Minderungsgrund akzeptiert wird. Die nächsten Prozessschritte werden sich voraussichtlich auf die Würdigung des Gutachtens und die Vernehmung von Zeugen konzentrieren.

Einer der Retter, ein algerischer Mann, betonte gegenüber den Medien, dass er ohne zu zögern und aus purem Mitgefühl gehandelt habe, um den Angeklagten aus dem Fahrzeug zu ziehen. Diese menschliche Geste steht im scharfen Kontrast zur Gewalttat, die 21 Sekunden das Leben unzähliger Menschen zerstörte. Der Prozess dauert an und wird über die Zukunft des Angeklagten sowie die angemessene Strafe entscheiden.