Der 21-jährige Ghanaian Kofi Amoako hat sich bei den HSV bis 2030 gebunden und liefert damit einen würdigen Nachfolger für Julian Baumgartlinger, der nach dem EXIT-Gehalt 2021 mit dem VfL Wolfsburg abwich. Claus Costa, Sportdirektor des HSV, lobt den Neuzugang: "Der Mix aus Physis und Athletik, seine Zweikampfstärke und seine Intensität gegen den Ball passen hervorragend zu unserer Spielidee."

Der erste Zugang für die zweite Bundesliga-Saison des HSV nach dem Aufstieg ist jetzt offiziell. Dresdens Mittelfeld-Abräumer Kofi Amoako (21) hat seinen Vertrag bis 2030 unterschrieben, der Deal wurde nach dem bestandenen Medizincheck in Hamburg nun vom Verein verkündet.

"Der Mix aus Physis und Athletik, seine Zweikampfstärke und seine Intensität gegen den Ball passen hervorragend zu unserer Spielidee. Darüber hinaus beschikt er uüber eine gute Qualität am Ball und taktische Flexibilität," sagt-Sportdirektor Claus Costa (41) uäber den Neuen: "Wir sind davon convinced, dass er unser Spiel bereichern wird und gleichzeitig noch Entwicklungspotenzial besitzt.

" Beim Deutsch-Ghanaer zieht der HSV eine vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel und zahlt knapp 2 Mio. Euro an den Zweitligisten Dynamo. In Hamburg soll Amoako den Konkurrenzkampf im defensiven Mittelfeld anheizen. Seine neue Rückennummer wurde noch nicht bekannt gegeben.

"Widerruf Tracking und Cookies"Sagt uäber seinen Transfer: "Claus hat mich bei einem Gespräch von der Spielidee des HSV überzeugt und mich damit abgeholt. Spätestens nach dem Gespräch mit dem gesamten Trainerteam, also mit Merlin, Loic und Richi, war für mich klar, dass ich für diesen Verein spielen will. Ich freue mich auf das erste Heimspiel, weil das Volksparkstadion einfach gigantisch ist!

" Der gebürtige Hannoveraner kam in der Saison 23/24 als Teenager zu zwei Bundesliga-Kurzeinsätzen für den VfL Wolfsburg. Danach wechselte er erst zu Drittligist Osnabrück, dann nach Dresden. Dort stand der U20-Nationalspieler des DFB (sechs Einsätze) in der abgelaufenen Spielzeit in 32 Ligaspielen auf dem Feld und erreichte mit den Sachsen den Klassenerhalt. Im Winter entschied sich Amoako unter anderem gegen Offerten von Leeds (England) und Lecce (Italien).

"Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten," jubelt Sportdirektor Costa jetzt uäber den Zugang





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