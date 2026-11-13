Amon-Ra St. Brown: Detroit Lions planen Millionen-Deal

Detroit Lions wollen Star Wide Receiver Amon-Ra St. Brown vorzeitig verlängern. Der neue Drei-Jahres-Deal bringt ihm pro Jahr rund neun Millionen Euro mehr.

Der Star-Wide-Receiver der Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown, steht kurz vor einem bedeutenden Karriere- und Gehaltssprung. Wie Medienberichte andeuten, planen die Franchise-Halter aus Michigan eine vorzeitige Vertragsverlängerung für den Sommer. Diese Maßnahme soll dem 27-jährigen Offensivspieler finanziell deutlich bessere Bedingungen auf den Weg bringen.

Massiver Gehaltssprung in Detroit

Im Mittelpunkt der Verhandlungen steht ein neues Drei-Jahres-Konstrukt, das St. Brown ein deutlich höheres Einkommen sichern soll. Der geplante Deal umfasst ein Gesamtvolumen von rund 107 Millionen Euro. Damit verbunden ist ein Gehaltsplus von etwa neun Millionen Euro pro Saison, was den bisherigen Verdienst deutlich übersteigt.

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Der aktuelle Vierjahresvertrag des Stars bringt ihm in der zweiten Laufzeit noch ein Jahressalär von knapp 27 Millionen Euro ein. Unterzeichnet er den neuen Kontrakt, klettert dieses Jahresgehalt auf rund 35,7 Millionen Euro. Dies unterstreicht den enormen Wert, den die Franchise in die Offense investiert.

Entwicklung vom Draft-Underdog zum Star

Die Beziehung zwischen St. Brown und der Stadt Detroit hat sich seit der Draft-Phase im Jahr 2021 stark gewandelt. Ursprünglich wählten die Lions den heute 27-Jährigen erst in der vierten Runde aus. Diese Position löste bei dem Spieler zunächst Enttäuschung aus, doch seine Leistungen auf dem Feld widerlegten diese Kritik schnell.

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Bereits in seiner zweiten Spielzeit etablierte er sich als absoluter Ausnahmespieler. Er übertraf die Marke von 1.000 Receiving Yards und schaffte den Sprung in den Pro Bowl. Seit seinem Debüt im Jahr 2021 hat er sich mit 608 gefangenen Pässen in 91 Spielen an die Spitze der Liga gesetzt.

Diese statistische Führung hält er selbst vor Superstars wie Ja'Marr Chase. Seine Konstanz und Effizienz machen ihn zu einer tragenden Säule der Offensive. Der Status als Sohn einer Leverkusenerin bringt ihm zusätzlich eine besondere Verbindung zu Europa, doch auf dem Feld steht er für pure Leistung.

Ausblick auf das International Game 2026

Die finanziellen Neuerungen in Detroit fallen in eine Zeit, in der die NFL weiterhin globale Formate etabliert. Ein besonderer Blickpunkt ist das anstehende NFL International Game im Jahr 2026.

Bei diesem Event treffen die Detroit Lions auf die New England Patriots. Das Spiel wird in München ausgetragen und bietet Fans im Free-TV, per Livestream und im Ticker umfassende Berichterstattung. Die Vertragsverhandlungen mit St. Brown laufen parallel zu diesen internationalen Planungen.