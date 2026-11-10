Amon-Ra St. Brown freut sich auf Lions-Spiel in München

Detroit Lions Wide Receiver Amon-Ra St. Brown blickt gespannt auf das NFL-Spiel in München. Der Star-Player teilt seine Vorfreude auf deutsche Spezialitäten und die Heimstätte der New England Patriots.

Der deutsch-amerikanische Wide Receiver Amon-Ra St. Brown bereitet sich intensiv auf das bevorstehende NFL -Spiel seiner Detroit Lions in München vor. Mit der Hoffnung auf die deutsche Meisterschaft im Football und der Begeisterung für die lokale Kulinarik trifft er am kommenden Sonntag auf den deutschen Gegner. St. Brown hebt die einzigartige Atmosphäre und die Leidenschaft der europäischen Fans für den amerikanischen Sport hervor, die ihn bereits jetzt sehr motivieren.

Leidenschaft für deutsche Küche und Kultur

Der 27-jährige Star der Detroit Lions hat in einem Interview mit dem Sender Sky seine Vorfreude auf das Aufenthalt in Deutschland ausführlich dargelegt. Er zählt traditionelle deutsche Gerichte wie Schnitzel, Kartoffelknödel, Sauerkraut und Currywurst explizit als Highlights auf, die er und seine Teamkollegen probieren möchten. Auch die Kombination aus Pommes mit Mayonnaise sowie das typisch amerikanische Erfrischungsgetränk Mezzo Mix stehen auf seiner Wunschliste.

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Neben dem gastronomischen Erlebnis ist für den Spieler die Präsentation der deutschen Autobahn von großem Interesse. Als jemand mit gemischter Herkunft träumt er davon, seinen Mitspielern die legendären Strecken zu zeigen. Dies unterstreicht seine persönliche Verbindung zum Gastland, da seine Mutter aus Leverkusen stammt und er daher kulturelle Wurzeln in Deutschland hat.

Zentrale Rolle im Offensiv-System der Lions

Auf dem Spielfeld fungiert Amon-Ra St. Brown als die wohl wichtigste Anspielstation für Quarterback Jared Goff. Seine Präzision und Zuverlässigkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Offensive. Gemeinsam mit Runningback Jahmyr Gibbs bildet das Trio aus St. Brown und Gibbs eine extrem offensive Einheit, die laut eigenen Aussagen kaum zu stoppen ist und den Unterschied zwischen guten und sehr guten Teams ausmacht.

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Die Detroit Lions befinden sich aktuell in einer stabilen Form, da sie vier Spiele in Folge gewinnen konnten. St. Brown betont, dass es nun darum geht, diesen Rhythmus auch im Spiel in Deutschland beizubehalten. Das Ziel ist es, die Siegesserie fortzusetzen und die Moral im Team durch weitere erfolgreiche Auftritte weiter zu stärken.

Spezielle emotionale Verbindung zu New England

Ein besonderer Aspekt des Ausflugs nach München ist die persönliche Begeisterung von St. Brown für die New England Patriots. Als bekennender Fan des Teams freut er sich sehr darauf, auf deren Stadiongelände zu spielen. Diese emotionale Bindung zum rivalisierenden oder zumindest verehrten US-Team fügt der sportlichen Bedeutung des Auftrags eine weitere, persönliche Dimension hinzu, die er mit seiner Familie und seinen Mitspielern teilen möchte.

St. Brown möchte diese Erfahrung bewusst wahrnehmen und genießen. Die Chance, mit Familie und Kolleginnen und Kollegen in Deutschland zu sein, wird von ihm als ganz besonderes Highlight empfunden. Diese Mischung aus privalem Wohlbefinden und sportlicher Konzentration soll ihm helfen, seine beste Leistung auf dem Platz zu bringen.

Historischer Kontext und Super Bowl Ambitionen

Das Duell in München ist bereits das sechste NFL-Spiel auf deutschem Boden. Während München zuvor zweimal Schauplatz war, dienten auch Frankfurt und Berlin als Austragungsorte für internationale Partien. NFL-Commissioner Roger Goodell hat die Begeisterung der deutschen Fans für das Spiel gelobt und betont, dass er immer wieder gerne hierher komme, um die hohe Qualität der Veranstaltungen zu erleben.

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Für die Detroit Lions geht es darüber hinaus um die langfristige Ausrichtung auf die kommende Saison. Nach einem verpassten Einzug in die Playoffs in der vergangenen Saison soll diesmal eine deutlich bessere Bilanz erreicht werden. Ein wichtiges Ziel ist die Qualifikation für den Super Bowl, der am 14. Februar 2027 in Inglewood in Kalifornien stattfinden wird.

Die geografische Nähe zum Endspielort spielt für St. Brown eine psychologisch bedeutende Rolle. Da er in Anaheim aufgewachsen ist, liegt der Finalort nur etwa 40 Kilometer von seiner Heimat entfernt. Viele seiner Familienangehörigen sind bereits am Ort des Geschehens, wobei die Anreise für sie nur etwa 30 Minuten dauern würde.

St. Brown zeigt sich jedes Jahr hochmotiviert, den Weg zum Super Bowl zu meistern. Er betont, dass das Team alles investieren muss, um diesen Traum zu verwirklichen. Die aktuelle Reise nach Deutschland dient somit nicht nur dem aktuellen Spiel, sondern ist auch ein Schritt auf dem Weg zur größten Ehre im amerikanischen Football.