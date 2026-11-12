Amon-Ra St. Brown im Fokus: Detroit Lions spielen in München gegen New England Patriots

Detroit Lions Wide Receiver Amon-Ra St. Brown freut sich auf das NFL-Spiel in München gegen die New England Patriots. Alle Infos zum Match und zur Playoff-Jagd.

Der Star-Receiver der Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown, steht im Mittelpunkt, bevor sein Team am Sonntag in München gegen die New England Patriots antritt. Obwohl er die Chance nutzt, jede Minute in seiner zweiten Heimat zu genießen, bleibt sein Fokus ausschließlich auf dem Sieg gerichtet, um die Playoff-Qualifikation zu sichern.

Statistik und Bedeutung im Kader

Die Detroit Lions beginnen mit sechs Erfolgen und zwei Niederlagen klar auf Playoff-Kurs. Amon-Ra St. Brown ist dabei eine zentrale Figur in der Offensive des Teams. Als einer der wichtigsten Anspielstationen für Quarterback Jared Goff bildet er mit Running Back Jahmyr Gibbs ein Duo, das als kaum zu stoppen gilt. Seine Leistungen waren entscheidend für die aktuelle Erfolgsserie der Franchise.

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Der 27-Jährige entwickelte sich stetig weiter, nachdem er bereits an der University of Southern California in College-Zeiten überzeugt hatte. Die Detroit Lions wählten ihn in der Draft aus, und in seinem zweiten Jahr in der NFL knackte er erstmals die 1.000-Yard-Marke für Recevier-Yards. Diesem Meilenstein folgte der Sprung in den Pro Bowl. Spätestens mit der darauffolgenden Nominierung ins First-Team All-Pro stieg der Sohn eines US-Amerikaners und einer deutschen Mutter endgültig zum Superstar auf. Diesen Status bestätigt er bis heute konstant auf höchstem Niveau.

Familienhintergrund und deutscher Bezug

Maßgeblichen Anteil an diesem sportlichen Erfolg hat sein Vater John Brown. Der ehemalige Bodybuilder, der in den 1980er-Jahren zweimaliger Mr. Universe und dreimaliger Mr. World war, wollte seine Söhne schon von Kindheit an zu Profisportlern formen. Aus diesem Grund ließ er den Familiennamen sogar eigens von "Brown" in "St. Brown" ändern, weil dieser Name auf einem Schild stand.

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Während sein Vater die sportliche Förderung übernahm, übernahm Mutter Miriam den intellektuellen Part. Da sie gebürtig aus Leverkusen stammt, legte sie großen Wert darauf, dass ihre Kinder fließend Deutsch sprechen. Durch regelmäßige Besuche in Deutschland lernte der Wide Receiver zudem schon früh die deutsche Kultur kennen. Mit seiner Mutter zog er sogar für ein Jahr nach Paris, um auch Französisch zu lernen, was seine multikulturelle Prägung unterstreicht.

Spiel in Deutschland und kulturelle Eindrücke

Kein Wunder, dass für Amon-Ra St. Brown dieses Spiel in Deutschland etwas ganz Besonderes ist. Der Lions-Star ist bekennender Fan des FC Bayern München und kann es kaum erwarten, dessen Stadion zu sehen. Er äußerte seine Freude über die Reise: "Ich freue mich sehr, mit meinen Mitspielern und meiner Familie in Deutschland zu sein. Ich will das genießen und bewusst wahrnehmen." Im Interview mit Sky zählte er typisch deutsche Speisen wie Schnitzel, Kartoffelknödel, Sauerkraut, Currywurst und Pommes mit Mayonnaise auf.

Das Duell am Sonntag ist bereits das sechste NFL-Spiel auf deutschem Boden. Seit 2022 trägt die Liga Spiele in Deutschland aus, wobei St. Brown bislang noch nicht zu Gast war. München war dabei zweimal Gastgeber, zudem waren Frankfurt und Berlin Austragungsorte. NFL-Commissioner Roger Goodell betonte die Bedeutung dieser International Games: "Es ist für uns richtig spannend, in Deutschland Spiele zu veranstalten. Vor allem lieben die Leute das Spiel. Ich komme immer wieder gerne hierher."

Playoff-Hoffnungen und Super Bowl-Ziel

Sportlich geht es bei den Detroit Lions um die Qualifikation für die Playoff-Runde. In der vergangenen Saison verpassten sie die Playoffs, diesmal soll es besser laufen. "Wir kommen in einen Rhythmus und holen Siege", betonte St. Brown als Schlüsselfaktor. "Das ist, was den Unterschied ausmacht zwischen den guten und den sehr guten Teams." Die Motivation reicht sogar noch weiter. Das Team will sich abheben und einen Weg ins NFL-Finale ebnen.

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Auch auf die Saison 2027 blickt der Star nach vorn. Den Super Bowl in Inglewood in Kalifornien am 14. Februar 2027 machen zu wollen, ist ein klares Ziel. St. Brown wuchs in Anaheim auf, nur 40 Kilometer vom Finalort entfernt. "Das ist ein Traum. Viele von meiner Familie sind schon da", sagte der Profi bezogen auf seine Wurzeln. "Die müssten nur 30 Minuten da hinfahren. Ich bin aber jedes Jahr motiviert, den Super Bowl zu erreichen. Wir müssen alles reinpacken, damit es klappt." Die Partie wird live im Free-TV, im Stream und per Ticker übertragen.