Amon-Ra St. Brown spielt für Detroit Lions gegen New England Patriots in Deutschland

Amon-Ra St. Brown freut sich auf sein Gastspiel in Deutschland. Der Star-Receiver der Detroit Lions hat tiefe Wurzeln in Leverkusen und bleibt dem FC Bayern treu.

Amon-Ra St. Brown bereitet sich mit großem Elan auf das bevorstehende NFL-Spiel vor. Der 27-jährige Star-Receiver der Detroit Lions steht am Sonntag im Gastspiel gegen den Super-Bowl-Teilnehmer New England Patriots auf dem Platz. Das Match startet um 15.30 Uhr und wird live von RTL übertragen. Für den deutschstämmigen Sportler ist dieses Event ein persönliches Highlight, das er als Traum beschreibt.

Fußball-Vergangenheit in Leverkusen prägte St. Brown

Während die meisten ihn nur als American-Football-Spieler kennen, verbrachte St. Brown seine Sommermonate jedes Jahr bei seiner Mutter Miriam in der Familie in Leverkusen. Dort machte er erste Erfahrungen im Fußball, da es in der Region keine Infrastruktur für American Football gab. Er entschied sich damals bewusst gegen den American Football, um keine Zeit zu verschwenden, sondern sich an den weltweit beliebten Ballsport anzupassen.

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Seine Leidenschaft für den deutschen Fußballsport ist bis heute ungebrochen. St. Brown bezeichnet sich als großer Fan der deutschen Nationalmannschaft und erinnert sich daran, wie er mit seiner Familie bei Besuchen in Deutschland jede Europameisterschaft und Weltmeisterschaft gemeinsam verfolgt hat. Obwohl er an der Fußballschule von Bayer Leverkusen trainierte, bleibt seine Herzense-Wahl ein anderer Verein, der ihn bis heute begeistert und inspiriert.

Freundschaft mit Jamal Musiala verbindet NFL und Bundesliga

Wenn St. Brown einen Verein wählen könnte, wäre dies der FC Bayern München. Er bewundert die Spieler und die Mannschaft stark. Eine besondere Verbindung besteht zu Nationalspieler Jamal Musiala, mit dem er befreundet ist. Die beiden lernten sich bei einer USA-Reise der Bayern kennen und stehen regelmäßig in Kontakt. Zudem zeigten sie sich schon jeweils im Trikot des anderen, was die Verbindung zwischen den Sportarten unterstreicht.

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Bei den ersten beiden NFL-Gastspielen in München im Jahr 2022 und 2024 war Musiala als begeisterter Zuschauer im Stadion. Auch dieses Mal stehen die Chancen hoch, dass der Bayern-Star die Partie besucht. Grund dafür sind gesundheitliche Probleme, die ihn derzeit von der Teilnahme an der Vorbereitung der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp abhalten. Ein Muskelfaserriss verhinderte die Teilnahme an der Reise zur deutschen Nationalmannschaft.

St. Brown hofft auf Touchdown-Jubel vor 70.000 Fans

St. Brown möchte den 70.000 Fans im ausverkauften Stadion am Sonntag wieder ein beeindruckendes Spiel bieten. Zuletzt gelang ihm am 27. September in Woche drei beim Heimsieg gegen die New York Jets ein Ballfang in der Endzone. Er gibt zu, dass er in den vergangenen Wochen nicht mehr so erfolgreich war und möchte diese Serie in Deutschland unbedingt fortsetzen. Es wäre für ihn großartig, wieder auf dem deutschen Boden einen Touchdown-Jubel zu feiern.

Konkrete Statistiken und individueller Deutschland-Jubel

In der aktuellen Saison hat St. Brown bisher 657 Yards Raumgewinn und fünf Touchdowns erzielt. Trotz der soliden Leistung sucht er nach neuen Wegen, um mit dem Publikum zu interagieren. Vorsorglich hat er sich einen besonderen Jubel ausgedacht, falls er ein Tor erzielt. Er möchte etwas tun, das eine direkte Verbindung zur deutschen Kultur herstellt, ohne die Details preiszugeben.