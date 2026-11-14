Amon-Ra St. Brown Vertragsverlängerung mit Detroit Lions vorzeitig möglich

Detroit Lions planen mögliche Vertragsverlängerung für Star-Receiver Amon-Ra St. Brown. Der Deal soll Salary Cap entlasten und den Spieler langfristig binden, obwohl sein aktueller Vertrag noch läuft.

Der Wide Receiver Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions steht kurz vor einer möglichen vorzeitigen Vertragsverlängerung. Trotz eines laufenden Vier-Jahres-Deals über 120 Millionen Dollar, was einer Jahresgehalt von 30 Millionen entspricht, könnte im Sommer 2027 ein neuer Deal verhandelt werden. Dieser Schritt würde den Star-Spieler langfristig an das Team binden und gleichzeitig finanzielle Spielräume im Salary Cap der franchise schaffen.

Demütigung im Draft verwandelt in Liga-Führung

Amon-Ra St. Brown blickt auf eine bemerkenswerte Entwicklung seit seinem Einstieg in die Liga zurück. Beim NFL Draft 2021 fühlte sich der Deutsch-Amerikaner gedemütigt, da sein Name erst an 112. Stelle in der vierten Runde aufgerufen wurde. Er hatte gehofft, in der ersten oder zweiten Runde von einem Klub verpflichtet zu werden und verfolgte das Geschehen gemeinsam mit seiner Familie und Freunden im Fernsehen. Diese wahrgenommene Zurückweisung dient ihm seitdem als zusätzliche Motivation.

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Die Leistung des 27-Jährigen hat diese frühe Erniedrigung längst überholt. Seit seinem Debüt im Jahr 2021 fing Amon-Ra St. Brown mit Abstand die meisten Pässe in der gesamten Liga. Bei insgesamt 91 Spielen steht er aktuell bei 608 Fängen. Dieser Rekordwert stellt ihn weit vor andere Spitzenspieler der Konkurrenz. Als nächster Verfolger folgt der Wide Receiver Ja'Marr Chase von Cincinnati mit 573 Fängen in 86 Einsätzen.

Finanzielle Optimierung durch Bonus-Umwandlung

Die Detroit Lions haben bereits konkrete Schritte unternommen, um ihre Gehaltsstruktur zu optimieren. Im aktuellen Jahr wandelten die Verantwortlichen 26 Millionen Dollar des Grundgehalts von Amon-Ra St. Brown in einen Signing-Bonus um. Diese Maßnahme schuf für das Jahr 2026 rund 20,8 Millionen Dollar zusätzlichen Spielraum unter der Salary Cap. Das Geld verschwindet dabei nicht einfach, sondern die finanzielle Belastung wird teilweise in die kommenden Saisons verschoben.

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Aktuell verdient Amon-Ra St. Brown diese Saison ein Grundgehalt von 1,34 Millionen Euro. Im Vergleich dazu bekam er beim Vertragsabschluss 23,2 Millionen Euro Handgeld. Die Lions nutzen die Möglichkeit, Verträge nachträglich zu verändern, um Geld unter der Gehaltsobergrenze einzusparen. Gehälter werden in solchen Fällen oft in späteren Saisons gewertet, was dem Team aktuell hilft, finanzielle Engpässe zu vermeiden.

Strategische Vorteile für beide Vertragsparteien

Genau in diese finanzielle Lücke könnte eine vorzeitige Vertragsverlängerung passen. Mit einem neuen Deal könnten die Detroit Lions die aufgeschobenen Millionen über zusätzliche Vertragsjahre verteilen. Dadurch würde sich die Belastung für Amon-Ra St. Brown für den Salary Cap neu strukturieren. Detroit würde sich damit einen erheblichen finanziellen Spielraum verschaffen und gleichzeitig einen seiner wichtigsten Stars langfristig an das Team binden.

Für den 27-jährigen Wide Receiver bietet dieser Weg im Gegenzug eine klare finanzielle Perspektive. Er könnte im Vergleich zum aktuellen Stand schon vor Ablauf seines bestehenden Vertrags den nächsten großen Zahltag erleben. Medienberichte von SPORT BILD deuten darauf hin, dass es möglich ist, dass Amon-Ra St. Brown erneut 120 Millionen Dollar kassiert, allerdings für einen Zeitraum von nur drei Jahren. Dies würde den aktuellen Deal effizienter machen und die Karriereplanung stabilisieren.