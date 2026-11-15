Amon-Ra St. Browns kurioser Jubel bei den Detroit Lions in München

Detroit Lions Wide Receiver Amon-Ra St. Brown sorgt in München für Aufsehen. Mit seinen Teamkollegen vollführt er einen menschenähnlichen Tausendfüßler-Jubel nach dem Sieg gegen New England.

Der Detroit Lions Wide Receiver Amon-Ra St. Brown hat das NFL-Spiel in München gegen die New England Patriots nicht nur durch seine sportlichen Leistungen geprägt, sondern auch durch einen ungewöhnlichen Feiergang. Nach dem klaren 35:10-Sieg sorgte der 27-jährige Deutsch-Amerikaner gemeinsam mit einer großen Gruppe seiner Offensive-Teamkollegen für einen der merkwürdigsten Jubel der aktuellen NFL-Saison.

Kurioser Jubel: Der menschliche Tausendfüßler

Bei einem Stand von 28:3 gingen Amon-Ra St. Brown und zahlreiche Mitspieler in der Endzone auf alle Viere. In einer langen, geschlossenen Reihe krabbelten sie mehrere Sekunden lang vorwärts, was einen visuell befremdlichen Anblick bot. Diese Geste war als direkter Verweis auf den Kultfilm "Human Centipede" konzipiert, der im Jahr 2009 veröffentlicht wurde und dessen Handlungsschwerpunkt explizit in Deutschland liegt.

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St. Brown hatte vor dem Spiel bereits angedeutet, dass er einen speziellen Jubel mit Deutschland-Bezug plant. Die konkrete Idee entwickelte sich jedoch erst am Samstag während eines Teamtreffens. Der Head Coach präsentierte dabei altes Filmmaterial aus der NFL Europe, in dem Spieler einen ähnlichen Touchdown-Jubel zeigten. Die Reaktion im Raum war eindeutig: Alle lachten und einigten sich darauf, diese Aktion in München nachzuahmen.

Vorbereitung und Führung durch Jared Goff

Bereits vor dem Spielzeigte Amon-Ra St. Brown eine besondere Geste zur deutschen Fanszene. Er lief als letzter Spieler seiner Mannschaft mit der Deutschland-Fahne in der Hand aus dem Tunnel. In der Regel führt der Quarterback Jared Goff diese Rolle aus. St. Brown berichtete, dass Goff ihm diese Ehre in dieser Woche persönlich überlassen habe. Diese Unterstützung habe die Stimmung im Team als unglaublich positiv erlebt.

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Sein erstes Touchdown-Ergebnis erzielte der Receiver bereits nach einem Pass über 56 Yards. Dabei vergaß er aus Freude vorübergehend die übliche Regel, auf die Knie zu gehen. Bei seinem zweiten Score, der ebenfalls nach einer längeren Aktion folgte, erinnerte er sich an die geplante Choreografie. Am Ende der Partie verbuchte er vier gefangene Pässe für insgesamt 98 Yards Raumgewinn und zwei Touchdowns.

Emotionen nach dem Erfolg gegen New England

Nach dem 35:10-Erfolg über die New England Patriots bewertete Amon-Ra St. Brown die gesamte Woche als unvergessliches Erlebnis für seine Karriere. Er betonte, dass das gesamte Wochenende in Deutschland etwas Besonderes war. Die Möglichkeit, vor den lokalen Fans in seiner neuen Heimat zu gewinnen, beschrieb er als ein wahr gewordener Traum.

Diese emotionale Reaktion unterstreicht die besondere Bindung des Spielers zu Deutschland. Für die Detroit Lions war der Sieg ein wichtiger Schritt in ihrer aktuellen Saison. Der ungewöhnliche Jubel bleibt jedoch in Erinnerung und zeigt die lockere Teamkultur unter der Leitung von Jared Goff.