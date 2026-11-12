Detroit Lions planen eine massive Vertragsverlängerung für Amon-Ra St. Brown. Nach seiner demütigenden Draft-2021-Abwahl holt das Team nun den Top-Receiver zurück.

Detroit Lions planen eine drastische Erhöhung der Gehaltsposten für ihren starken Wide Receiver Amon-Ra St. Brown. Der 27-jährige Deutsch-Amerikaner soll kurz vor einer Vertragsverlängerung stehen, die ihn mit einem enormen finanziellen Wert ausstattet. Im Gegensatz zu den aktuellen 1,34 Millionen Euro Grundgehalt, soll die neue Struktur für eine deutliche Steigerung sorgen. Der Club hat bereits einen Vier-Jahres-Vertrag im Wert von 107 Millionen Euro ausgezahlt, doch jetzt wird über eine weitere, noch lukrativere Runde diskutiert.

Demütigung im Draft 2021

Amon-Ra St. Brown hat eine lange Reise hinter sich, die mit einer tiefen Enttäuschung im NFL Draft 2021 begann. Der Wide Receiver war damals der festen Überzeugung gewesen, dass ihn ein Klub in der ersten oder zweiten Runde verpflichtet. Er verfolgte die Entwicklung mit seiner Familie und Freunden vor dem Fernseher. Doch sein Name wurde nicht früh genug aufgerufen.

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Erst an 112. Stelle in der vierten Runde holte ihn Detroit ins Team. Diese Position im Draft-Prozess fühlte sich vonseiten des Spielers als Demütigung an. St. Brown hatte höhere Erwartungen an sein eigenes Talent und die Einschätzung der anderen Teams gehabt. Die Erfahrung prägt ihn bis heute und treibt seine Motivation an, seine Position in der Liga weiter zu festigen.

Statistische Dominanz in der Liga

Trotz des späten Draft-Eintritts hat Amon-Ra St. Brown seine Stärke im folgenden Spielbetrieb unter Beweis gestellt. Seit dem Jahr 2021 fängt er mit Abstand die meisten Pässe in der gesamten Liga. Seine aktuelle Bilanz zeigt eine beeindruckende Anzahl von 608 Fängen in 91 Spielen. Diese Konstanz und Zuverlässigkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Offensive von Detroit.

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Die Konkurrenz in der Liga hinkt hinterher. Ja'Marr Chase vom FC Cincinnati liegt mit 26 Jahren zwar knapp dahinter, erreicht jedoch nur 573 Fänge in 86 Einsätzen. Der Vergleich zeigt, dass St. Brown nicht nur fängt, sondern auch besonders häufig involviert ist. Diese statistische Überlegenheit rechtfertigt den Anspruch auf eine gehobene Verhandlungsposition im aktuellen Vertragsjahr.

Finanzielle Details und Gehaltsstruktur

Der aktuelle Vier-Jahres-Vertrag von Amon-Ra St. Brown hat einen Gesamtwert von 107 Millionen Euro. Dies entspricht einem jährlichen Durchschnitt von 26,75 Millionen Euro. Vor dem laufenden Vertrag erhielt der Wide Receiver jedoch ein signifikant höheres Handgeld in Höhe von 23,2 Millionen Euro. Die Struktur des aktuellen Deals nutzt strategische Mechanismen, um die aktuelle Gehaltsobergrenze zu schonen.

Es ist möglich, dass St. Brown erneut einen Vertrag über 107 Millionen Euro erhält, dieser jedoch nur für einen Zeitraum von drei Jahren gilt. Diese Variante würde ihm etwa neun Millionen Euro mehr pro Saison einbringen. Hintergrund ist, dass Verträge oft nachträglich verändert werden, damit die Klubs Geld unter der Gehalts­obergrenze einsparen können. Gehälter werden dann in späteren Saisons gewertet, was aktuell hilft.

Ausblick auf die Saison 2027

Die Top-Leistungen von Amon-Ra St. Brown könnten sich bald noch mehr auszahlen. Detroit plant möglicherweise im Sommer 2027 erneut über eine vorzeitige Verlängerung zu sprechen. Diese Maßnahmen dienen dazu, den Star-Spieler langfristig an den Club zu binden, nachdem sein aktueller Vertrag weitgehend abgelaufen sein wird. Die finanziellen Opfer des Clubs zahlen sich durch die konstante Leistung des Wide Receivers aus.

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Die Verbindung zwischen dem Spieler und dem Team in Detroit ist historisch gewachsen. Von der Enttäuschung im Draft bis zur Position als Nummer eins in der Fangstatistik hat sich die Beziehung gefestigt. Detroit zeigt damit, dass man einen Fehler aus der Vergangenheit korrigieren möchte. Der Wide Receiver wird nicht nur finanziell belohnt, sondern auch als Kernstück der Strategie wahrgenommen. Die nächste Zukunft wird zeigen, wie genau die Struktur aussehen wird.