Ampelmännchen-Neugestaltung: Queere Paare in Berliner Jugendverkehrsschule sichtbar

Das Berliner Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg installierte queere Paare als Ampelmotive in der Jugendverkehrsschule zur Förderung der Vielfalt und Akzeptanz.

Das Berliner Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat die Lichtzeichenanlagen in der lokalen Jugendverkehrsschule einer signifikanten ästhetischen und gesellschaftspolitischen Transformation unterzogen. Anstelle der bisherigen Standardmotive zeigen die neu umgerüsteten Ampeln explizit Paare unterschiedlicher sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten. Die neu geschaffenen Figuren zeigen ein lesbisches Paar, ein schwules Paar sowie ein heterosexuelles Paar aus Frau und Mann. Alle drei Motive halten sich an den Händen, wobei im zentralen Bereich der Ampelfigur ein rotes Herz zu sehen ist. Diese visuelle Veränderung ist das Ergebnis eines gezielten Projekts der lokalen Stadtteiladministration, um gesellschaftliche Diversität im öffentlichen, wenn auch hier geschützten Raum, sichtbar zu machen.

Gesellschaftliche Vielfalt als pädagogisches Signal

Die Jugendverkehrsschule in Berlin-Kreuzberg dient als zentraler Lernort für Kinder, um den sicheren Umgang im Straßenverkehr zu erlernen. In diesem Umfeld sind Regeln und gegenseitige Rücksichtnahme Kernbestandteile des praktischen Unterrichts. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann von der Partei Bündnis 90/Die Grünen betonte in einer offiziellen Äußerung, queeres Leben gehöre selbstverständlich ins Stadtbild. Diese Position wird durch Schulstadtrat Andy Hehmke von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) unterstützt. Er führte aus, dass Kinder die Erfahrung machen sollten, dass unterschiedliche Lebensweisen zum gesellschaftlichen Gefüge gehören und niemand ausgegrenzt wird. Das Projekt zielt darauf ab, Gleichberechtigung und Akzeptanz durch alltägliche visuelle Reize zu fördern, bevor die Kinder später den allgemeinen Straßenverkehr nutzen.

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Einschränkung auf Schulgelände und behördliche Hürden

Trotz der positiven Absicht der lokalen Verwaltung bleibt die Installation der queeren Ampelmotive derzeit streng auf das Gelände der Jugendverkehrsschule beschränkt. Eine Übertragung dieser Motive auf den allgemeinen öffentlichen Straßenraum ist mit der zuständigen Senatsverwaltung der Stadt Berlin bislang nicht möglich. Eine offizielle Mitteilung des Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg bestätigte diese Einschränkung und verwies auf die bestehenden behördlichen Rahmenbedingungen, die eine allgemeine Implementierung im Straßenverkehr derzeit verhindern. Dennoch ist Berlin in dieser Entwicklung nicht isoliert. Das Bezirksamt stellt fest, dass andere deutsche Metropolen ähnliche Initiativen umgesetzt haben, wobei sich Dauer und Umfang je nach Kommune erheblich unterscheiden.

Verbreitung in anderen deutschen Großstädten

Die Nutzung queerer Paarmotive an Lichtsignalanlagen ist in mehreren großen deutschen Städten bereits etabliert. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg nennt explizit Frankfurt am Main, Köln, München, Düsseldorf und Hamburg als Beispiele für diese Praxis. In München durften die queeren Motive zum Christopher Street Day (CSD) im Jahr 2015 leuchten und wurden anschließend dauerhaft beibehalten. Ähnlich verlief die Situation in Köln, wo am Heumarkt im Jahr 2019 vorübergehend Paarsymbole angebracht wurden, ebenfalls initiiert zum Anlass des CSD. Diese temporären Aktionen zeigen, dass viele Städte zunächst mit experimentellen Ansätzen testen, wie die öffentliche Rezeption ausfällt, bevor sie zu langfristigen Entscheidungen kommen.

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Politische Kontroversen und rechtliche Prüfungen in Düsseldorf

Ein besonders komplexes Beispiel für die politische und administrative Dimension dieses Themas liefert die Stadt Düsseldorf. Dort wurden in diesem Jahr insgesamt 36 Ampeln mit Vielfaltsmotive umgestaltet. Dieser Schritt ging einem politischen Ratsbeschluss im September 2024 voraus. Auf einen gemeinsamen Antrag der Parteien Bündnis 90/Die Grünen, die SPD und die Freie Demokratische Partei (FDP) sollte die Verwaltung gleichgeschlechtliche Ampelpärchen sowie das Motiv einer radschlagenden Figur an ausgewählten Kreuzungen installieren. Der Beschluss war im politischen Raum kontrovers diskutiert worden. Der Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Stephan Keller von der Christlich Demokratischen Union (CDU), kündigte an, den Beschluss rechtlich beanstanden zu wollen.

Sicherheitshinweise und kulturelle Symbole

Anschließend an die politische Debatte prüfte die Verwaltung der Stadt Düsseldorf die Motive intensiv auf ihre Verkehrssicherheit und rechtliche Zulässigkeit. Die Entscheidung fiel geteilt: Die Ampelpärchen wurden final freigegeben und installiert. Im Gegensatz dazu wurden die Motive der radschlagenden Figur nicht zugelassen. Die Begründung hierfür lag in der technischen Einschränkung, dass das Symbol das eigentliche Ampelsignal zu stark verdecken könnte. Der Radschläger gilt als das offizielle Wahrzeichen der Stadt Düsseldorf und seine Geschichte geht auf eine Legende aus dem Jahre 1288 zurück. Diese historische Bedeutung unterstreicht, wie sensibel solche visuellen Änderungen im urbanen Raum behandelt werden müssen, um sowohl pädagogische Ziele als auch kulturelle Identitäten und Sicherheitsstandards in Einklang zu bringen.