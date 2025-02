Amseln bleiben das ganze Jahr über in unseren Gärten und benötigen im Winter jedoch zusätzliche Nahrung. Dieses Feature erklärt, welche Futterquellen Amseln bevorzugen und wie Sie sie richtig füttern.

Amseln sind allgegenwärtig in unseren Gärten und benötigen im Winter zusätzliche Nahrungsquellen. Bestimmte Nahrungsmittel sind besonders beliebt. Amseln gehören zu den beliebtesten Vögel n in unseren Gärten. Diese Vögel , als Stand vögel bekannt, bleiben das ganze Jahr über in der Nähe unserer Häuser. Besonders im Winter benötigen sie jedoch unsere Hilfe bei der Nahrungssuche. Wie T-Online berichtet, ist es wichtig, das richtige Futter und den passenden Ort für die Fütterung zu wählen.

Amseln bevorzugen weiches Futter und suchen ihre Nahrung meist in Bodennähe. Ihr Speiseplan umfasst kleine Insekten, Mehlwürmer, Bananen, Äpfel, Haferflocken, Rosinen und geschälte Sonnenblumenkerne. Größere Kerne, hartes Futter und Futterstationen in luftiger Höhe sind weniger geeignet. Daher können Sie Amseln problemlos geschälte Sonnenblumenkerne und andere weiche Futtersorten in Bodennähe anbieten. Geschälte Sonnenblumenkerne sind eine hervorragende Nahrungsquelle für Amseln. Diese Kerne sind leicht verdaulich und liefern die notwendige Energie, die die Vögel im Winter benötigen. Stellen Sie sicher, dass die Sonnenblumenkerne geschält sind, da ungeschälte Kerne für die Amseln schwer zu verarbeiten sind. Es ist wichtig, das Futter an einem Ort anzubieten, der für Amseln zugänglich ist. Ein Futterplatz in Bodennähe ist ideal. Wenn Sie genug Platz haben, können Sie das Futter auch in einem Strauch oder Vogelhaus bereitstellen. Die Amseln werden die Stücke herauspicken und sie am Boden weiterfressen. Um sicherzustellen, dass das Futter nicht verdirbt, sollte es regelmäßig ausgetauscht werden. Auch das Reinigen der Futterstelle ist wichtig, um Krankheiten vorzubeugen. Wenn Sie bemerken, dass die Vögel das gekaufte Futter nicht mögen, lohnt sich ein Blick auf die Zutatenliste. Ein hoher Anteil an Weizenkörnern kann dazu führen, dass die Amseln das Futter verschmähen oder erst zum Schluss fressen. Besonders im Winter ist es wichtig, den Amseln eine abwechslungsreiche und energiereiche Nahrung anzubieten. Amseln bleiben das ganze Jahr über in unseren Gärten und benötigen im Winter zusätzliche Futterquellen. Die Fütterung von Vögeln kann jedoch auch negative Auswirkungen haben. Laut T-Online kann das Füttern bestimmter Vogelarten dazu führen, dass andere Arten darunter leiden. Es ist daher wichtig, sich über die Bedürfnisse der verschiedenen Vogelarten zu informieren und entsprechend zu füttern





