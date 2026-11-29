Im Amtsgericht Salzgitter sammelt eine Erfassungsstelle Hinweise auf Verbrechen an der innerdeutschen Grenze. Ein Bericht vom November 1963.

Lottospielen bringt nicht nur dem Gewinner Glück. Von staatlichen Lottoeinnahmen profitieren auch soziale Einrichtungen, so der Bericht aus den 1960ern. In der modernsten Luftwerft Europas in Hamburg werden Flugzeuge gewartet.

Reporter berichten direkt vor Ort. Die oft im Familienbesitz befindlichen Küstenmotorschiffe punkten mit Flexibilität gegenüber großen Linien-Frachtern. Gewinnbringende Unternehmen stützen schwache Betriebe. Doch welche Folgen hätte eine Privatisierung einzelner Betriebe?

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Wer profitiert von dem geplanten Kanal, der Teil eines großen Ausbauprogramms aller wichtiger Wasserstraßen ist? Große und kleine Sporttalente zeigen unter sehr ungleichen Bedingungen ihr sportliches Können. Der Erhalt von Burgen und Schlössern in Norddeutschland ist teuer. Kreativität in der Nutzung der Gebäude ist gefragt.