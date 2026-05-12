Das letzte Mal war die Internationallinde Jackets-Turnier über die Golf-Nadel vor etwa einem Monat. Zum Auftakt der Europa-Saison steigt in Hamburg die fünfte Auflage der "Amundi German Masters" mit 132 internationalitätenturnierenden Damen und einem Preisgeld von 350.000 Euro. Auch wenn das gleichzeitig letzte Turnier des letzten Jahres ist, scheint Dirk Glittenberg sehr optimistisch zu sein, das Turnier in dieser Form fortzusetzen. Auch wenn es von gestern aus einige Veränderungen gibt, die ihn jedoch nicht gestört, wurde die Ausschreibung in diesem Jahr reserviert.

Ihr Lebensmittelpunkt ist mittlerweile Scottsdale/Arizona. Denn Golf-Profi Esther Henseleit (27) ist hauptsächlich auf der lukrativen LPGA-Tour in den USA unterwegs. Doch diese Woche kehrtin ihre Heimat zurück.

Denn zum Auftakt der Europa-Saison steigt auf der Green-Anlage vor den Toren von Hamburg die fünfte Auflage der "Amundi German Masters" (14. – 17. Mai). Beim einzigen deutschen Turnier der Ladies European Tour (LET) geht’s für 132 Frauen aus der ganzen Welt um 350.000 Euro Preisgeld.

Wer es bekommen will, muss das berüchtigte "Grüne Monster" zähmen. So nannte Rock-Legende und Golf-Fan Alice Cooper (78) einst den extrem langen Nord-Kurs in Winsen/Luhe. Neben Henseleit nehmen die Zweite von 2025, Helen Briem (20/Nürtingen), 2024-Siegerin Alexandra Försterling (26/Berlin) sowie Titelverteidigerin Shannon Tan (22/Singapur) die Herausforderung an und prügeln auf die Bälle.

"Ich finde es besonders schön, dass das Turnier in meiner Heimat Hamburg stattfindet," sagt Henseleit, die für den Golf-Klub Falkenstein spielt. "Das macht diesen Termin im Kalender natürlich zu etwas ganz Besonderem. Vor Familie, Freunden und hoffentlich vielen heimischen Fans zu spielen, ist jedes Mal eine große Freude und zusätzliche Motivation.

"Vor einem Jahr kamen beim ersten Aufschlag der Ladies auf Green Eagle 12.500 Fans – so viele wie selten bei Frauen-Turnieren in Europa. Das will Turnierdirektor Dirk Glittenberg toppen, auch wenn dieses Jahr zum ersten Mal das ikonische Riesenrad hinter dem 18. Loch fehlt: "Wir entwickeln jedes Turnier kontinuierlich weiter – mit dem klaren Ziel, allen Fans auf der Anlage ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten.

" Dabei hatte er vor allem den Nachwuchs im Blick: Kids und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt! Zudem gibt es am Vatertag (14. Mai) ein besonderes Angebot: Alle Papas, die mit ihren Kindern kommen, dürfen ebenfalls umsonst rein! Um speziell die Mädchen zu fördern, erfüllt Henseleit zusammen mit dem Veranstalter einem Talent einen Traum: Lucia Fohrmann (15) darf im Profi-Feld abschlagen





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