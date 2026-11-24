Wer unter den Steilküsten Mecklenburg-Vorpommerns spazieren geht, sollte derzeit aufpassen: Wind und Wellen können in den kommenden Tagen zu Abbrüchen führen.

An einigen Steilküsten Mecklenburg-Vorpommern s wird es wahrscheinlich in den nächsten Tagen zu Abbrüchen kommen. Darauf hat das Landwirtschaftsministerium hingewiesen. Gründe seien dafür ein langanhaltender, relativ hoher Wasserstand der Ostsee sowie der Nordwind, der zu starkem Seegang und hohen Wellen führen kann.

Die Wetterlage werde wohl auch zu Sandumlagerungen an den sandigen Küsten führen. Kaum eine Gefahr sieht das Ministerium für die Küstenschutzdünen. Die Strände davor seien in den vergangenen Jahren durch Aufspülungen verstärkt worden und seien"in einem guten funktionalen Zustand". Die aktuellen Wasserstände liegen überall unter der wichtigen Sturmhochwassermarke.

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Das Ministerium behalte die Entwicklung jedoch genau im Blick.

"Auch wenn die Wasserstände nicht so dramatisch erscheinen, wird unsere Küste erheblichen Belastungen ausgesetzt werden", so Agrarminister Till Backhaus . Die derzeitige Wetterlage ist laut Ministerium das zweite Ereignis der aktuellen"Sturmhochwassersaison". Beim ersten vor fünf Wochen wurden die höchsten Wasserstände in Wismar und Greifswald gemessen. In Greifswald wurde das Sperrwerk geschlossen, um die Überflutungen der dahinter liegenden Niederungen zu verhindern.

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Wie es hieß, sei dies in der aktuellen Situation nicht notwendig. Mobile Wände: Wismar testet neues System für HochwasserschutzAm stärksten war die Lübecker Bucht betroffen - auch in Flensburg trat das Wasser über die Ufer. Die Lage war insgesamt ruhig. Feuerwehren bekämpfen Großbrand in Düngemittelwerk bei RostockAuf einem weiteren Betrieb im Landkreis Rostock ist die Vogelgrippe nachgewiesen worden.

Betroffen ist ein Geflügelhof in Raden bei Lalendorf. Eine Familie, die sich integriert hat, wird abgeschoben. Der Fall aus Rostock wirft Fragen auf: Wen schiebt MV ab - und warum?