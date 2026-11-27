Nach der Terror-Razzia in Köln blickt die ARD auf die Schmierwelle von 1959, die an der Kölner Synagoge begann. Die Doku zeigt, wie aus einer Tat ein Weltphänomen wurde.

In der Weihnachtsnacht 1959 wird die Kölner Synagoge mit antisemitischen Parolen und Hakenkreuzen beschmiert. Innerhalb weniger Wochen entwickelt sich eine internationale Welle antisemitischer Schmierereien. Nach der Terror-Razzia in Köln blickt die ARD auf die Hakenkreuz-Schmierwelle von 1959 zurück.

Sie begann an der Kölner Synagoge. Die Doku zeigt, wie aus einer Tat ein Weltphänomen wurde. Dieselbe Synagoge, die im November 2026 mutmaßlich wieder Ziel eines Anschlags werden sollte.innerhalb weniger Wochen zur internationalen Welle. Hakenkreuze tauchten überall in der Bundesrepublik auf, in zahlreichen europäischen Ländern, in den USA, Südafrika und Australien.

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Der Auslöser: Köln. In der Doku „ARD History: 1959. Die Spur der Hakenkreuze“ blickt der Sender zurück. Die ARD-Doku läuft ab dem 7.