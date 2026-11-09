Ana Maria Wahrenberg: Zeugin der Kristallnacht erinnert sich an 1938

Ana Maria Wahrenberg, 96, berichtet als Zeitzeugin über die Verfolgung ihrer Familie während der Reichspogromnacht 1938. Ihr Vater wurde in KZ Sachsenhausen inhaftiert. Die Überlebende lebt in Santiago de Chile und setzt sich gegen Hass ein.

Die heute 96-jährige Ana Maria Wahrenberg erinnert sich an den 9. November 1938 als den Tag, an dem ihre unbeschwerte Kindheit in Berlin brutal endete. In der Klopstockstraße 52 im Berliner Bezirk Tiergarten erlebte die damals achtjährige Jüdin, wie Nazi-Schergen das Haus ihrer Familie stürmten. Männer mit schwarzen Stiefeln forderten ihren Vater Hans Wahrenberg und brachten ihn zur Festnahme mit. Diese Nacht markiert den Beginn einer entsetzlichen Verfolgung, die das Leben der gesamten Familie für immer veränderte.

Die Nacht der Zerstörung im November 1938

Ana Maria Wahrenberg erinnert sich genau an die Bedrohung vor der Wohnungstür. Als sie die Tür öffnete, standen Männer mit erhobenem Arm zum 'Heil-Hitler'-Gruß. Ein Mann fragte mit harter Stimme nach ihrem Vater, woraufhin der Befehl zum Mitnehmen erteilt wurde. Für das kleine Mädchen brach damals eine Welt zusammen, da sie nicht begreifen konnte, warum ihr geliebter Papa von ihr gerissen wurde. Dies war der Anfang einer schrecklichen Zeit, in der sie sich nicht mehr sicher fühlte.

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In der Folgezeit verwüsteten die Horden 7500 jüdische Geschäfte und Wohnungen und steckten 1400 Synagogen in Brand. Ana Maria Wahrenberg erinnerte sich an den Morgen nach der Reichspogromnacht, als sie über die Scherben zerschlagener Geschäfte lief. Ein Feinkosthandel war geplündert und ein Kinderbekleidungsgeschäft in ihrem Viertel zerstört worden. Es wurde für sie und ihre jüdische Freundin Ilse Kohn zu gefährlich, öffentliche Plätze wie den Spielplatz zu nutzen.

Die Familie Wahrenberg verlor durch die nationalsozialistische Politik ihre Existenzgrundlage. Hans Wahrenberg, der im Ersten Weltkrieg als Soldat für Deutschland gekämpft hatte, leitete den familieneigenen Tuchgroßhandel in Berlin. Dieser wurde 1938 von den Nationalsozialisten zerschlagen. Die wirtschaftliche Entrechtung ging Hand in Hand mit der physischen Gewalt und der Entrechtung der jüdischen Bevölkerung im Deutschen Reich.

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Inhaftierung und Flucht nach Chile

Der Vater Hans Wahrenberg wurde in das KZ Sachsenhausen verschleppt. Dort litt er 28 Tage unter schwerer Misshandlung und wurde schließlich körperlich schwer gezeichnet entlassen. Er kehrte mit einer Verletzung an der Hand in die Wohnung zurück. Für Ana Maria Wahrenberg und ihre Familie bedeutete die Situation eine akute Lebensgefahr, die eine rasche Flucht erforderlich machte. Sie und ihr Vater mussten Deutschland verlassen.

Die Trennung von der Freundin Ilse Kohn war für das junge Mädchen ein schmerzhaftes Erlebnis. Sie weinten unter einem Baum auf dem Schulhof, bis der Vater von Ilse das Ende der Begegnung verkündete. Deutsch-chilenische Freunde halfen während der Reise, Visa für Chile zu beschaffen. Am 22. November 1939 kam Ana Maria Wahrenberg in Chile an. Ihr Vater Hans starb 1996 in Chile.

Opfer in Deutschland und persönlicher Neubeginn

Während Ana Maria Wahrenberg in Chile sicher war, blieben Verwandte in Deutschland zurück, die nicht überlebten. Dazu gehörte ihre Großmutter Vally Wahrenberg, die 82-jährige Mutter und mehr als 20 weitere Verwandte. Vally Wahrenberg wurde am 9. September 1942 nach Theresienstadt deportiert und am 29. September 1942 in das Vernichtungslager Treblinka verbracht, wo sie ermordet wurde. Kurz vor ihrer Deportation schrieb sie ihrer Enkelin noch einen letzten Brief.

Im Jahr 1952 heiratete Ana Maria Wahrenberg in Chile ihren Mann Hans, der ebenfalls als Jude vor den Nazis aus Berlin geflüchtet war. Sie nannte sich fortan Ana Maria. Das Paar zog eine Tochter und einen Sohn groß. Aus der Ehe gingen Enkelkinder hervor, von denen sie heute sechs und 14 Urenkel hat. Die Umbenennung von Annemarie zu Ana Maria symbolisierte den Neuanfang im Exil.

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Gedenkarbeit und Bundesverdienstkreuz

Die Zeitzeugin Ana Maria Wahrenberg engagiert sich seit Jahren für Aufklärung. Sie hält Vorträge in deutschen und anderen Schulen, um der Jugend die entsetzlichen Taten des Nationalsozialismus nahezubringen. Ihr Engagement wurde mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Der Bundespräsident würdigte sie als Mittlerin zwischen den Generationen und als starke Stimme gegen Hass und Ausgrenzung.

Ein besonderer Moment im Leben der 96-Jährigen war die Wiederbegegnung mit ihrer Freundin Betty Grebenschikoff, geborene Ilse Kohn. Beide trafen sich im November 2021, 82 Jahre nach der Trennung, erstmals wieder persönlich. Dieses Treffen war ihr letztes persönliches Zusammentreffen, da Betty Grebenschikoff im Februar 2023 starb. Ana Maria Wahrenberg bleibt eine wichtige Stimme für ein 'Nie wieder' und eine bessere Welt.