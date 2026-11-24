Industrial und Communications treiben das Geschäft, nicht nur KI: Für das erste Quartal 2027 peilt Analog Devices aber nur noch rund 50,5 % operative Marge an.

Analog Devices steigert den Umsatz im Schlussquartal um 42 % und profitiert dabei nicht nur vom KI-Ausbau: Laut Konzernchef stammen mehr als zwei Drittel des Jahreswachstums aus anderen Märkten.

Für das erste Quartal 2027 plant der Chipkonzern allerdings mit einer niedrigeren Marge und einem Gewinnziel knapp unter dem Konsens. • Der Umsatz steigt im vierten Geschäftsquartal um 42 % auf 4,37 Mrd. USD und liegt über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 4,33 Mrd. USD.

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• Das bereinigte verwässerte EPS erreicht 4,06 USD nach 2,26 USD im Vorjahresquartal, erwartet waren 3,90 USD. • Das Segment Industrial wächst um 55 % auf 2,19 Mrd. USD und steht für die Hälfte des Konzernumsatzes. • Für das erste Quartal 2027 peilt Analog Devices 4,4 Mrd.

USD Umsatz und ein bereinigtes EPS von 3,82 USD an, der Konsens liegt bei 3,88 USD.die durchschnittliche Analystenschätzung von 4,33 Mrd. USD und erreicht die obere Hälfte der eigenen Spanne von 4,2 bis 4,4 Mrd. USD. Im Gesamtjahr wachsen die Erlöse um 38 % auf 15,18 Mrd.

USD. Beim Gewinn schlägt sich das Wachstum noch stärker nieder. Die bereinigte operative Marge klettert von 43,5 % auf 52,3 % und erreicht damit die eigene Zielmarke von rund 52 %. Das bereinigte verwässerte EPS steigt von 2,26 auf 4,06 USD und liegt klar über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 3,90 USD sowie über dem oberen Ende der eigenen Prognosespanne.

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Nach GAAP steigt das verwässerte EPS von 1,60 auf 3,40 USD und damit auf mehr als das Doppelte. Den Abstand zur bereinigten Größe erklären vor allem Abschreibungen aus früheren Übernahmen, weshalb die bereinigte Rechnung das laufende Geschäft besser abbildet. Die Aktie notiert in einer ersten vorbörslichen Indikation rund 3 % tiefer. Bemerkenswert ist die Qualität des Wachstums: Jeder zusätzliche Umsatzdollar wirft überproportional Gewinn ab, weil die Kosten spürbar langsamer steigen als die Erlöse.

Kennzahlen des Quartals im Überblick: Ergebnis, Umsatz und Umsatzverteilung von Analog Devices. Das Segment Industrial wächst um 55 % auf 2,19 Mrd. USD und steht inzwischen für die Hälfte des Konzernumsatzes. Noch schneller legt Communications mit 81 % auf 707 Mio.

USD zu, während Automotive und Consumer deutlich ruhiger wachsen. CEO Vincent Roche verweist darauf, dass Investitionen in KI-Infrastruktur zwar das Rechenzentrumsgeschäft und die automatisierten Testsysteme antreiben, der Großteil des Jahreswachstums aber aus Märkten ohne KI-Schwerpunkt stammt. Für die Anlagethese zählt diese Breite: Ein Aufschwung, der sich auf mehrere Endmärkte stützt, hängt weniger vom Investitionszyklus eines einzelnen Themas ab. Der Free Cashflow erreicht im Quartal 2,0 Mrd.

USD oder 46 % des Umsatzes. Gleichzeitig steigen die Investitionen in Sachanlagen auf 340 Mio. USD nach 215 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Finanzchef Richard Puccio nennt drei Prioritäten: Forschung und Entwicklung, Kapazitäten zur Absicherung des Kundenwachstums und verlässliche Ausschüttungen. Im Gesamtjahr fließen über Dividende und Aktienrückkäufe 5,41 Mrd. USD an die Aktionäre zurück, nahezu der gesamte freie Mittelzufluss von 5,45 Mrd. USD.

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Der parallele Kapazitätsausbau zeigt: Das Management hält die Nachfrage nicht für ein Strohfeuer. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 fällt die Prognose beim Umsatz solide aus, beim Gewinn dagegen vorsichtiger als erwartet. Analog Devices rechnet mit Erlösen von 4,4 Mrd. USD plus/minus 150 Mio.

USD. Die Mitte der Spanne liegt leicht über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 4,36 Mrd. USD und entspricht einem impliziten Wachstum von gut 39 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die bereinigte operative Marge soll dagegen auf rund 50,5 % sinken, nach 52,3 % im gerade abgelaufenen Quartal.

Entsprechend peilt das Management ein bereinigtes EPS von 3,82 USD plus/minus 0,20 USD an. Der Mittelwert liegt sowohl unter dem Wert des Schlussquartals als auch unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 3,88 USD. Die Lücke zum Konsens ist klein; sie zeigt aber, dass der Gewinn nicht mehr automatisch im Tempo des Umsatzes mitläuft. Die Konzernspitze bleibt dennoch zuversichtlich: Roche sieht ADI so aufgestellt, dass das Unternehmen über unterschiedliche Technologie- und Investitionszyklen hinweg wachsen kann.

Das breite Wachstum zahlt sich für Analog Devices im Schlussquartal aus: Umsatz, Marge und Gewinn liegen über den Erwartungen. Die Prognose begrenzt jedoch die Zuversicht: Eine bereinigte operative Marge von rund 50,5 % und ein Gewinnziel von 3,82 USD je Aktie für das erste Quartal bleiben hinter dem gerade erreichten Niveau zurück, das Gewinnziel zudem knapp hinter dem Konsens.

Auf Basis der Analystenschätzungen sinkt das KGV von 29,4 für das Geschäftsjahr 2026 auf 22,5 für 2027, getragen von einem erwarteten Gewinnwachstum von 31 %. Bei unverändertem Wachstumstempo von Industrial und Communications überwiegen für die Aktie leicht die positiven Argumente. Das vorsichtigere Margenziel setzt dem Spielraum nach oben vorerst Grenzen. Vor der Eröffnung legen unter anderem Best Buy und Medtronic Zahlen vor, nachbörslich folgt Dell mit einer Umsatz-Erwartung von 49,32 Mrd.

USD. Vor und nach der Börse legen Best Buy, Medtronic, Dell und weitere Namen Zahlen vor: Der EarningsTracker zeigt ihre Trefferquote der letzten acht Quartale. Eröffne Dein Depot bei Smartbroker+ und sichere Dir folgende Benefits: 90 Tage Freetrades, 30 EUR Aktientanteil von Anthropic, und 3 Monate stock3 Ultimate gratis.