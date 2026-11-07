Analyse 2015 bis 2024: Pflanzliche Produkte und rohes Fleisch dominieren Lebensmittelskandale

Eine Zehn-Jahres-Auswertung des BVL zeigt 3.021 Krankheitsausbrüche. Während Gemüse und rohes Schweinemett an Risiko geWinnen, sanken Fälle bei Eiern und Rohmilch dank strikter Kontrollen.

Umfassende Analyse lebensmittelbedingter Krankheitsausbrüche 2015 bis 2024

Verlagerung der Risiken: Gemüse und rohes Fleisch im Fokus

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat Ergebnisse einer langfristigen Auswertung vorgestellt, die sich auf den Zeitraum von 2015 bis 2024 erstreckt. innerhalb dieser zehn Jahre wurden insgesamt 3.021 lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche registriert. diese Fälle führten zu etwa 19.800 Erkrankungen und kosteten 59 Menschen das Leben. Die Daten verdeutlichen,das die erfassten Infektionszahlen nur einen Bruchteil der tatsächlichen Gesamterkrankungen darstellen, da bei leichteren Symptomen wie Magen-Darm-Beschwerden häufig kein Arzt aufgesucht wird. Insgesamt ließen sich nur 297 der gemeldeten Ausbrüche mit starker Evidenz aufklären, was etwa zehn Prozent der Gesamtzahl entspricht. Für diese aufgeklärten Vorkommnisse können Rückschlüsse auf das verantwortliche Lebensmittel, die spezifische Ursache und den Ort der Kontamination gezogen werden. Die Studie wurde bereits im Mai dieses Jahres in der Fachzeitschrift Journal of Consumer Protection and Food Safety publiziert und bietet somit einen fundierten Einblick in die Entwicklung der Lebensmittelsicherheit in Deutschland über ein Jahrzehnt hinweg.

Die Analyse zeigt eine deutliche Verschiebung der Risikoprofile. Während tierische Produkte im gesamten Betrachtungszeitraum mit 56,6 Prozent die häufigste Ursache darstellten, nimmt der Anteil pflanzlicher Lebensmittel stetig zu. Im Jahr 2023 waren mit 53 Prozent erstmals mehr pflanzliche als tierische Lebensmittel für die aufklärbaren Ausbrüche verantwortlich, wobei Gemüse und Gemüseerzeugnisse einen besonders starken Anstieg verZeichneten. Im darauffolgenden Jahr kehrte sich dieses Verhältnis jedoch wider um, sodass tierische Produkte zuletzt wieder die Hauptursache blieben. Als Gründe für den Anstieg bei pflanzlichen Produkten werden klimabedingte Extremwetterereignisse und verunreinigtes Bewässerungswasser diskutiert. Ebenfalls eine stärkere pflanzenbasierte Ernährung der Bevölkerung könnte eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite rückt rohes Schweinefleisch, insbesondere gewürztes Mett, in den Vordergrund. Da Mett traditionell roh verzehrt wird, bleibt die Keimbelastung durch Erhitzen aus. Beim Zerkleinern können sich Krankheitserreger wie Salmonellen,Campylobacter oder Yersinien im gesamten Produkt verteilen. Yersinien können sich sogar noch bei Kühlschranktemperaturen vermehren, was das Risiko erhöht. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt insbesondere vulnerable Bevölkerungsgruppen vor dem Verzehr solcher Produkte.

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Erfolgreiche Maßnahmen bei Campylobacter, Eiern und Rohmilch

Trotz der anhaltenden Probleme bei einigen Lebensmitteln zeigen gezielte Präventionsmaßnahmen und Kontrollprogramme deutliche Erfolge. Die Zahl der durch Campylobacter verursachten Ausbrüche ging über das Jahrzehnt kontinuierlich zurück, zeitlich korrelierend mit der Einführung von Grenzwerten für Hähnchenschlachtkörper. Campylobacter bleibt mit 1.218 dokumentierten Ausbrüchen der häufigste Erreger, gefolgt von Salmonellen mit 929 Fällen. Bei Eiern hingegen waren zwischen 2020 und 2023 keine Ausbrüche mehr zu verzeichnen, 2024 folgte nur ein einziger Fall. Dies wird auf effektive Salmonellen-Bekämpfungsprogramme bei Legehennen und konsequente Risikokommunikation zurückgeführt. Auch bei Rohmilchautomaten sanken die Ausbrüche nach der Aussetzung der Milchquote zunächst an, als vermehrt Betriebe ab Hof lieferten. Hygienemängel und fehlende Hinweise auf das Abkochen wurden entdeckt. Durch schärfere Kontrollen der Länder und intensivere Informationen des BfR sanken die rohmilchbedingten Ausbrüche in den Jahren 2022 und 2023 auf null. Ebenso greifen die Histamin-Ausbrüche durch Fisch ab, was auf Kontrollprogramme zur Aufdeckung von Verderb zurückgeführt wird.

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Menschliches Versagen in der Gastronomie und Pandemieeffekte

Ein zentraler Faktor für die Infektionsketten liegt in der Handhabung der Lebensmittel. Zwei Drittel der erkannten Fehler entstanden in Restaurants, der Gemeinschaftsverpflegung oder Imbissbetrieben. Die häufigsten Ursachen waren unzureichende Wärmebehandlung, Kreuzkontaminationen und mangelhafte Kühlung. Obwohl die kontaminierten Speisen oft in gastronomischen Einrichtungen zubereitet wurden, fanden die meisten Verzehrungen im privaten Haushalt statt. Das größte Risiko geht somit von der Küche aus, sei es in der Gastronomie oder zu Hause. Darüber hinaus spiegeln sich auch gesellschaftliche Ereignisse in den Daten wider. Während der Corona-Pandemie brachen die Meldezahlen für Ausbrüche von jährlich rund 400 vor 2020 auf etwa 200 zwischen 2020 und 2023 ein. nach dem Ende der Schutzmaßnahmen stiegen die Zahlen wieder an. Um das Infektionsrisiko durch risikoreiche Lebensmittel wie Mett zu minimieren, betont das BfR die Bedeutung der Küchenhygiene. Hände, Messer und Schneidebretter müssen nach Kontakt mit rohem Fleisch gründlich gereinigt werden. Der zuverlässigste Schutz bleibt jedoch das ausreichende Erhitzen von Fleisch auf eine Kerntemperatur von mindestens 70 Grad Celsius für zwei Minuten, was bei traditionellen Rohwurstprodukten wie Mettbrötchen leider nicht angewendet wird.