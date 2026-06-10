Der Artikel untersucht die wahrscheinliche Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft für die WM. Schwerpunkte liegen auf der Innenverteidigung, der linken Abwehrseite und der Lösung des Rechtsverteidigerproblems. Zudem wird die zentrale Mittelfeldrolle von Kimmich und die Diskussion um Leroy Sané im offensiven Bereich thematisiert. Die Formation orientiert sich an der bewährten Viererkette mit flexiblen Umbesetzungen.

Die WM-Startelf des Bundestrainers steht weitgehend fest. Basierend auf den jüngsten Testspielen und der aktuellen Form zeigt sich, dass die Anfangsformation stark der Aufstellung beim 2:1-Sieg im letzten Test gegen eine entsprechende Auswahl ähneln wird.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Innenverteidigung, wo ein Spieler aus Hoffenheim aufgrund seiner hervorragenden Saison, seiner physischen Fitness und seiner eingespielten Zusammenarbeit mit der Defensive während der WM-Qualifikation überzeugt hat. Seine durchweg starken Leistungen in der Nationalmannschaft machen ihn zum klaren ersten Wahl in dieser Position. Auf der linken Abwehrseite favorisiert der Trainer aufgrund der größeren Erfahrung und der guten Spielzeit in Leipzig den Kapitän von RB Leipzig.

Im gesamten WM-Kader gibt es keinen etatmäßigen Rechtsverteidiger, der regelmäßig in einer Viererkette eingesetzt wurde. Diese Lücke könnte analog zur WM 2014 gelöst werden, als Benedikt Höwedes aus der Innenverteidigung nach links rückte und auf der ungewohnten Position brillierte. Auch der erfahrene Real-Madrid-Profi Antonio Rüdiger könnte diese Rolle außen übernehmen, da er bereits bei AS Rom ähnliche Aufgaben erfüllte. Die Option, einen zusätzlichen defensiv ausgerichteten Abwehrspieler zu nominieren, würde für mehr Stabilität gegen gegnerische Topstürmer sorgen.

Im zentralen Mittelfeld muss Joshua Kimmich, wie das gesamte Jahr bei Bayern München, als Antreiber und Ballverteiler neben Aleksandar Pavlovic agieren. Im offensiven Mittelfeld zeigt sich eine Nachbaubedarf. Leroy Sané konnte trotz des Siegtores gegen die USA erneut nicht überzeugen. Nach vielen verpassten Chancen ist das fortwährende Warten auf sein vermeintliches Potenzial naiv.

Stattdessen sollte zumindest vorübergehend ein anderer Spieler den Vorzug erhalten, bis Sané wieder an frühere Leistungen anknüpfen kann. Diese Überlegungen deuten auf eine Formation hin, die auf bewährte Stärken setzt und mögliche Schwachstellen durch strategische Umbesetzungen kompensiert





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