Analyse der Nationalmannschaften vor der Weltmeisterschaft 2026

Ein detaillierter Überblick über die Formkurven und Gruppendynamiken der teilnehmenden Teams vor dem Turnierstart in Nordamerika.

Die Vorbereitungen auf die FIFA Weltmeisterschaft 2026, die am 11. Juni in den USA, Mexiko und Kanada beginnt, sind in vollem Gange und die Analyse der aktuellen Kräfteverhältnisse zeichnet ein spannendes Bild.

Besonders interessant ist die Entwicklung der türkischen Nationalmannschaft, die unter Trainer Vincenzo Montella eine bemerkenswerte Stabilität gewonnen hat. Während vergangene herbe Niederlagen, wie das 0:6 gegen Spanien, bereits abgehakt sind, wird der Erfolg der Nation vom Bosporus maßgeblich von der Tagesform ihrer individuellen Leistungsträger abhängen. Die Türkei befindet sich in einer äußerst ausgeglichenen Gruppe, in der neben den Vereinigten Staaten von Amerika und Paraguay auch Australien eine ernsthafte Gefahr darstellt.

Die Australier haben in der Asien-Qualifikation ihre gewohnte Stärke gezeigt und gelten als sehr kompakt. Parallel dazu müssen die Gastgeber aus den USA beweisen, dass sie den Sprung in die absolute Weltspitze schaffen können. Zwar zeigten sie in Testspielen gegen Deutschland, dass sie phasenweise mithalten können, doch fehlt es oft noch an der nötigen Effizienz in den entscheidenden Momenten.

Mexiko hingegen geht als einer der großen Favoriten in die Gruppe A, gestützt durch einen massiven Heimvorteil und eine beeindruckende Testspielserie, in der sie gegen Top-Nationen wie Portugal und Belgien ungeschlagen blieben. In Europa gibt es ebenfalls interessante Entwicklungen, wobei Österreich in den letzten Jahren einen beachtlichen Aufstieg zu einem der besten Teams des Kontinents vollzogen hat.

Trotz einiger Siege in Testspielen bleibt die Frage offen, ob die Rot-Weiß-Roten bereits ausreichend gefordert wurden, bevor sie in ihrer Gruppe gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien sowie Jordanien und Algerien antreten. Norwegen hingegen scheint endlich sein enormes Potenzial auszuschöpfen. Mit einer perfekten Bilanz aus der Qualifikation und Weltstars wie Erling Haaland und Martin Ödegaard im Kader ist das skandinavische Team eine ernstzunehmende Macht.

Auch Japan, das sich als eines der ersten Teams qualifizierte, präsentiert sich in einer glänzenden Verfassung, was besonders der starke Sieg gegen England in Wembley unterstreicht. Die Schweiz setzt auf eine Mischung, die fast an ein Bundesliga-All-Star-Team erinnert, und wird in Gruppe B gegen Belgien, Bosnien und Kanada ihre Klasse beweisen müssen.

Belgien selbst befindet sich in einer Phase des Umbruchs; die berühmte goldene Generation ist zwar gealtert, doch die Integration junger Talente wie Jeremy Doku neben erfahrenen Kräften wie Kevin de Bruyne und Romelu Lukaku lässt die Roten Teufel weiterhin gefährlich wirken. Ein Blick auf die südamerikanischen und afrikanischen Teams zeigt, dass die Leistungsdichte hinter der Weltspitze stark zugenommen hat. Uruguay bringt unter dem Trainer Marcelo Bielsa eine enorme Erfahrung mit, wobei der Real-Star Federico Valverde das Herzstück der Mannschaft bildet.

Die Südamerikaner setzen auf eine extrem kompakte Defensive und taktische Disziplin. Kroatien hat sich ebenfalls gewandelt und rückt von einer rein offensiven Ausrichtung hin zu einer überragenden Defensive mit Spielern wie Josko Gvardiol, was sie zu einem Geheimfavoriten des Turniers macht. Kolumbien wird ebenfalls als dunkles Pferd gehandelt, besonders da ihre Gruppe mit Portugal, dem Kongo und Usbekistan durchaus machbar erscheint.

Aus Afrika kommt Senegal in einer sogenannten Todesgruppe mit Frankreich und Norwegen an, kämpft jedoch derzeit mit der Form, was eine Niederlage gegen die USA im Vorfeld zeigte. Ecuador hingegen ist nach ihrem zweiten Platz in der Südamerika-Qualifikation nicht zu unterschätzen und wird versuchen, in der Gruppe mit Deutschland und der Elfenbeinküste für Überraschungen zu sorgen.

Die Elfenbeinküste wiederum hat mit einem Sieg gegen Frankreich gezeigt, dass sie fähig sind, die Großen zu ärgern, auch wenn sie noch nicht konstant an der Weltspitze agieren





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