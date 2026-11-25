Die Ukraine-Politik spaltet die Union. Auf der einen Seite sind beinharte Ukraine-Verbündete, auf der anderen Seite Kritiker des derzeitigen Kurses. Was das bedeutet, auch für Kanzler Merz, analysiert FOCUS-online-Chefkorrespondent Reitz.

Die Ukraine-Politik spaltet die Union. Auf der einen Seite sind beinharte Ukraine-Verbündete, auf der anderen Seite Kritiker des derzeitigen Kurses. Was das bedeutet, auch für Kanzler Merz, analysiert FOCUS-online-Chefkorrespondent Reitz.für immer mehr Diskussionen, es mischen sich zunehmend Grautöne in die oft schwarz-weiß geführte Debatte.

Auch in der Union. Dort gibt es glasklare Ukraine-Unterstützer wie die Außenpolitiker Roderich Kiesewetter oder Norbert Röttgen, aber auch gewichtige Personen, die das anders sehen. Ganz vorne:FOCUS-online-Chefkorrespondent Ulrich Reitz blickt auf den Bundeskanzler.

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„Er hat ja nach den Gipfeln der vergangenen Woche gesagt, dass er bereit sei, direkt auch mitzu verhandeln. Das ist auch richtig so. Aber man muss auch sagen, für die Bundesregierung ist das eine neue Position.

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“Und, so Reitz, Merz bekomme nun Druck aus den eigenen Reihen, da es dort nicht nur die genannten beinharten Ukraine-Unterstützer gibt. „Kretschmer hat darauf hingewiesen, dass man nicht nur verhandeln muss, sondern dass man auch irgendwann wieder an eine Energiepartnerschaft mit den Russen denken muss. “ Wichtige Personen wie der ehemalige Kanzlerkandidat Armin Laschet hätten schon länger dafür getrommelt, dass man den Amerikanern die Verhandlungen mit den Russen nicht alleine überlassen könne.

Reitz: „Insofern gerät Merz auch in der CDU selber jetzt in so was wie eine strategische Zwickmühle bei den unterschiedlichen Standpunkten. “