Anastasia Maruster und Vadim Garbuzov siegen bei der 'Let's Dance'-Profi-Challenge

Nach dem großen 'Let's Dance'-Finale ging es direkt weiter mit der 'Profi-Challenge'. Neun Profi-Paare traten in drei Runden gegeneinander an, um zu entscheiden, wer am Ende jubeln durfte. In der ersten Runde zeigten die Profis ihr Können bei Einzeltänzen, während sie in der zweiten Runde zum selben Song unterschiedliche Tänze präsentierten. Das Finale war besonders spannend, da die Finalpaare eine Tanzfusion aus zwei Stilen improvisieren mussten. Anastasia Maruster und Vadim Garbuzov behielten die Nerven und tanzten sich mit einem Slowfox und einem Paso Doble an die Spitze.

Herzlichen Glückwunsch an Anastasia Maruster und Vadim Garbuzov , die sich nach dem großen ' Let's Dance '- Finale den Sieg in der ' Profi-Challenge ' gesichert haben. Neun Profi-Paare traten in drei Runden gegeneinander an, um zu entscheiden, wer am Ende jubeln durfte.

In der ersten Runde zeigten die Profis ihr Können bei Einzeltänzen, während sie in der zweiten Runde zum selben Song unterschiedliche Tänze präsentierten. Das Finale war besonders spannend, da die Finalpaare eine Tanzfusion aus zwei Stilen improvisieren mussten. Anastasia und Vadim behielten die Nerven und tanzten sich mit einem Slowfox und einem Paso Doble an die Spitze





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