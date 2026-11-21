Die Offene Ganztagsschule an der Schiller-Grundschule hat einen Erweiterungsbau erhalten. Schulleiterin Ulrike Knauer ist in ihrer Arbeit eines besonders wichtig.

Die städtische Schiller-Grundschule hat den Erweiterungsbau für die Offene Ganztagsschule am Freitag eingeweiht. Den großen, bunten Festakt in der Schul-Turnhalle gestaltete die ganze Schulfamilie mit.

Die Kinder hatten mit ihren Lehrerinnen intensiv für diesen Tag geübt. Viele Eltern, Großeltern, Verantwortungsträger des Bildungsbereichs, Mitglieder des Stadtrats, Vertreter der Kirchen und weiterer Organisationen waren gekommen. Die Kinder führten einen internationalen Flaggentanz und einen „Baustellenrap“ auf, mit dem Refrain „Hey, hey, hey, hört mal her, unser Anbau freut uns sehr“. Sie präsentierten einen Tanz mit Hebefiguren und Turnübungen und sangen das Schullied „Hand in Hand“.

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Mit Unterstützung von Udo Knauer wurde eigens eine neunköpfige Schulband ins Leben gerufen, um ein Willkommenslied zu spielen. Die Freude und der Einsatz der Kinder bei den Darbietungen waren beeindruckend.

Schulleiterin Ulrike Knauer lobte, dass sie nach Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung von Oberbürgermeister David Wittner und der Stadtverwaltung stets spüren konnte, „dass es nicht nur eine Kinderaufbewahrung sein soll, sondern dass es ein guter Ort werden soll, wo man den Bedürfnissen der Menschen, die dort leben und arbeiten, entgegenkommt und wo es gut ist, miteinander zu sein“. In ihrer Ansprache erklärte sie den Kindern, dass offene Hände eine Voraussetzung für den gelingenden offenen Ganztag seien: „Denn Offenheit füreinander und miteinander ist unsere Stärke.

“, „wie wir uns heute eine moderne Schule vorstellen: offen, lebendig und mit viel Raum für Gemeinschaft und auch individuelle Entwicklung“. Es sei „großartig, wie das gelungen ist.

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“ Die Stadt investiere in die Zukunft der Kinder. Bei 3,8 Millionen Euro lagen die Kosten, wovon Bund und Land rund drei Millionen als Förderung übernehmen. Foto: Matthias LinkFoto: Matthias LinkArchitekt Michael Leberzammer erklärte, dass der Kosten- und Zeitplan eingehalten wurden undvor: Im Erdgeschoss befinden sich ein Speisebereich mit einer von der Lebenshilfe betriebenen Ausgabeküche, 144 Sitzplätze und eine Außenterrasse. Im Obergeschoss gibt es einen Aufenthaltsraum, eine Schülerbücherei, einen Differenzier- und einen Lehrmittelraum.

Die Räume sind mehrfach nutzbar, sowohl von der OGTS als auch vormittags im Schulbetrieb. Da die Schule – mit derzeit 176 Kindern – Platzprobleme hat, sind bisher zweckentfremdete Klassenräume nun wieder für den Unterricht verfügbar. Das Bauwerk hat eine Holzfassade mit einer Hinterlüftung, Decken- und Wandabsorber sorgen für gute akustische Bedingungen.

Außerdem dient ein Aufzug der Barrierefreiheit. Es sind hohe, helle und moderne Räume, die Inneneinrichtung ist dezent farbig, zum Teil in Pastelltönen gehalten. Laut der OGTS-Koordinatorin, Eveline Kreisbeck, ist der Betreuungsbedarf groß. Derzeit seien 72 Kinder angemeldet und selbst am Freitagnachmittag habe sie noch 35 Kinder im Haus, hauptsächlich Erstklässler.

Die OGTS ist an fünf Nachmittagen der Woche geöffnet und es gibt vier Gruppen, zwei davon gehen bis 14 Uhr, zwei bis 16 Uhr. Das Betreuungsangebot ist für alle Eltern kostenfrei, mit Ausnahme des Freitags. Die Kinder erhalten nach Unterrichtsende eine Mittagsverpflegung, es gibt eine Hausaufgabenbetreuung und Fördermaßnahmen sowie Mal-, Bastel- und Spielangebote. Der moderne, zweigeschossige Erweiterungsbau ist auch für den Unterricht am Vormittag nutzbar und schafft damit eine Entlastung bei der angespannten Raumsituation.

Der moderne, zweigeschossige Erweiterungsbau ist auch für den Unterricht am Vormittag nutzbar und schafft damit eine Entlastung bei der angespannten Raumsituation. Kooperationen mit Vereinen am Nachmittag gibt es noch nicht.

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„Wir wünschen uns das wirklich sehr“, sagt Schulleiterin Ulrike Knauer, die sich schon um ein Basketball-Angebot seitens des TSV Nördlingen bemüht hat, das aber wegen Vereins-Personalmangel nicht möglich ist. Die Pfarrer Benjamin Beck und Martin Reuter segneten ökumenisch den Neubau, auch Imam Ahmet Nebi Yilmaz war eingeladen, ein muslimisches Gebet aus dem Koran zu sprechen. Lütfü Erdogan, der stellvertretende Vorsitzende der muslimischen Gemeinde, übersetzte dieses sinngemäß ins Deutsche.

Die Schulfamilie zählt etwa 30 verschiedene Nationen und Sprachen, der Migrationsanteil liegt in den Klassen bei circa 50 bis 80 Prozent. Sie eröffneten beim Festakt den neuen Erweiterungsbau der Offenen Ganztagsschule: Pfarrer Martin Reuter, Stadtpfarrer Benjamin Beck, Architekt Michael Leberzammer, Schulleiterin Ulrike Knauer, Oberbürgermeister David Wittner, Imam Ahmet Nebi Yilmaz und Wolfgang Wiedemann als Projektverantwortlicher aus dem Sachgebiet Hochbau der Stadt Nördlingen.

Sie eröffneten beim Festakt den neuen Erweiterungsbau der Offenen Ganztagsschule: Pfarrer Martin Reuter, Stadtpfarrer Benjamin Beck, Architekt Michael Leberzammer, Schulleiterin Ulrike Knauer, Oberbürgermeister David Wittner, Imam Ahmet Nebi Yilmaz und Wolfgang Wiedemann als Projektverantwortlicher aus dem Sachgebiet Hochbau der Stadt Nördlingen. Rektorin Ulrike Knauer macht gegenüber unserer Redaktion deutlich, dass sie darin „einen Wert und eine Chance“ sieht.

Im Treppenhaus hängt eine gebastelte Weltkarte, darüber steht: „Wir sind alle Kinder einer Welt“ – das sei eines ihrer ersten Projekte als neue Schulleiterin gewesen.

„Angesichts des Erfolgs des Rechtspopulismus ist es umso wichtiger, dass man in jedem den Menschen sieht. Denn nur dann kann eine Gemeinschaft entstehen, in der jeder entspannt leben kann.

“ Die Gäste konnten sich bei Getränken und einem Kuchenbuffet der Eltern die Räume im Rahmen des Tags der offenen Tür selbst ansehen.