Die Anbindung des Fehmarnbelt-Tunnels wird teurer. Zwei Tatverdächtige wurden in Sylt wegen Schüssen festgenommen. In Wilhelmshaven wurde Kokain gefunden und in der Pflege werden hohe Ausbildungskosten erwähnt. Die Armut im Norden steigt und in Deutschland ist jeder sechste Bürger von Armut betroffen. Die Forschungszentren in Kiel retten Forschungsdaten vor der Löschung. Die Milchviehhalter fordern 55 Cent pro Liter Milch und Hamburgs Olympia-Bewerbung ist gescheitert. In Mecklenburg-Vorpommern werden immer weniger Kinder geboren und die Hamburger stimmen gegen die Olympia-Bewerbung. Ohne Führerschein Auto fahren ist auf dem Verkehrsübungsplatz möglich. Die Kieler Forschungszentren retten Forschungsdaten vor der Löschung und die Milchviehhalter fordern 55 Cent pro Liter Milch. Die Anbindung des Fehmarnbelt-Tunnels wird teurer und in Sylt wurden Schüsse abgegeben, die Tatverdächtigen wurden festgenommen. In Wilhelmshaven wurde Kokain gefunden und in der Pflege werden hohe Ausbildungskosten erwähnt.

Die Nachrichten für den Norden: Die Anbindung des Fehmarnbelt-Tunnel s wird teurer. Zwei Tatverdächtige wurden in Sylt wegen Schüssen festgenommen. In Wilhelmshaven wurde Kokain gefunden und in der Pflege werden hohe Ausbildungskosten erwähnt.

Die Armut im Norden steigt und in Deutschland ist jeder sechste Bürger von Armut betroffen. Die Forschungszentren in Kiel retten Forschungsdaten vor der Löschung. Die Milchviehhalter fordern 55 Cent pro Liter Milch und Hamburgs Olympia-Bewerbung ist gescheitert. In Mecklenburg-Vorpommern werden immer weniger Kinder geboren und die Hamburger stimmen gegen die Olympia-Bewerbung.

Ohne Führerschein Auto fahren ist auf dem Verkehrsübungsplatz möglich. Die Kieler Forschungszentren retten Forschungsdaten vor der Löschung und die Milchviehhalter fordern 55 Cent pro Liter Milch. Die Armut im Norden steigt und in Deutschland ist jeder sechste Bürger von Armut betroffen. Die Forschungszentren in Kiel retten Forschungsdaten vor der Löschung.

Die Hamburger und Hamburgerinnen stimmen gegen die Olympia-Bewerbung und in Mecklenburg-Vorpommern werden immer weniger Kinder geboren. Ohne Führerschein Auto fahren ist auf dem Verkehrsübungsplatz möglich. Die Kieler Forschungszentren retten Forschungsdaten vor der Löschung und die Milchviehhalter fordern 55 Cent pro Liter Milch. Die Anbindung des Fehmarnbelt-Tunnels wird teurer und in Sylt wurden Schüsse abgegeben, die Tatverdächtigen wurden festgenommen.

In Wilhelmshaven wurde Kokain gefunden und in der Pflege werden hohe Ausbildungskosten erwähnt. Die Forschungszentren in Kiel retten Forschungsdaten vor der Löschung und die Milchviehhalter fordern 55 Cent pro Liter Milch. Die Armut im Norden steigt und in Deutschland ist jeder sechste Bürger von Armut betroffen. Die Forschungszentren in Kiel retten Forschungsdaten vor der Löschung.

Die Hamburger und Hamburgerinnen stimmen gegen die Olympia-Bewerbung und in Mecklenburg-Vorpommern werden immer weniger Kinder geboren. Ohne Führerschein Auto fahren ist auf dem Verkehrsübungsplatz möglich. Die Kieler Forschungszentren retten Forschungsdaten vor der Löschung und die Milchviehhalter fordern 55 Cent pro Liter Milch. Die Anbindung des Fehmarnbelt-Tunnels wird teurer und in Sylt wurden Schüsse abgegeben, die Tatverdächtigen wurden festgenommen.

In Wilhelmshaven wurde Kokain gefunden und in der Pflege werden hohe Ausbildungskosten erwähnt. Die Forschungszentren in Kiel retten Forschungsdaten vor der Löschung und die Milchviehhalter fordern 55 Cent pro Liter Milch. Die Armut im Norden steigt und in Deutschland ist jeder sechste Bürger von Armut betroffen. Die Forschungszentren in Kiel retten Forschungsdaten vor der Löschung





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