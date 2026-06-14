Ancelotti bleibt nach Brasilien-Remis gelassen und setzt auf Verbesserung

Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat nach dem 1:1 gegen Marokko bei der WM die Nervosität seiner Spieler als Grund für den Fehlstart genannt. Er verteidigt seine Startelf und lobt Torschütze Vinícius Júnior, betont aber den Bedarf an teaminternen Verbesserungen vor dem Spiel gegen Haiti.

Carlo Ancelotti , der italienische Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft, hat nach dem überraschenden 1:1-Unentschieden gegen Marokko im ersten Spiel der Gruppe C der Fußball- Weltmeisterschaft gelassen reagiert.

Das Resultat war nicht das, was sich der Rekordweltmeister und sein Starcoach vorgestellt hatten, doch Ancelotti betonte, dass man eine Weltmeisterschaft nicht mit dem ersten Spiel gewinne. Die Nervosität seiner Spieler führte er als Hauptgrund für den holprigen Start ins Turnier an, kündigte aber Verbesserungen an. Besonders lobte er Vinícius Júnior, der mit einem Solo-Tor in der 32. Minute den Ausgleich erzielte und damit einen Fehlstart verhinderte.

Der Stürmer gilt als zentrale Figur für Brasiliens Hoffnungen auf den sechsten WM-Titel nach 24 Jahren. Die Startaufstellung, die in der Heimat kritisch beäugt wurde, verteidigte Ancelotti als bewusste Entscheidung, schloss aber Änderungen je nach Gegner nicht aus. Die Kritik richte sich gegen die Mannschaftsleistung in der ersten Halbzeit, nicht gegen einzelne Spieler.

Vor dem nächsten Spiel gegen Haiti am Samstag müsse die Selecao an den offensichtlichen Schwächen arbeiten, doch der Trainer zeigte sich zuversichtlich, dass sich das Team steigern wird





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