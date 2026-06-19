Ancelotti dämpft Erwartungen an Endrick, betont aber spätere Wichtigkeit

Der brasilianische Nationaltrainer Carlo Ancelotti erklärt, warum das Wunderkind Endrick beim 1:1 gegen Marokko nicht spielte, und kündigt an, ihn zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. Er lobt die Reife des 18-Jährigen und die Unterstützung durch seine Familie.

Carlo Ancelotti dämpft die hohen Erwartungen an das brasilianische Wunderkind Endrick , obwohl er gleichzeitig versichert, dass der 18-Jährige im Turnierverlauf noch eine wichtige Rolle spielen wird.

Nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden Brasiliens gegen Marokko bei der Weltmeisterschaft stand der junge Stürmer über die komplette Spielzeit auf der Bank und wurde nicht eingewechselt. Ancelotti setzte in der Offensive zunächst auf Lucas Paqueta, Igor Thiago und Raphinha, doch die offensive Durchschlagskraft blieb begrenzt. Erst Vinicius Junior konnte mit seinem Tor in der Schlussphase einen Punkt retten. Vor dem nächsten Gruppenspiel gegen Haiti wurde der italienische Nationaltrainer bei der Pressekonferenz nach einem möglichen Einsatz von Endrick gefragt.

Sein Antwort: "Wir müssen Endrick zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Wir sollten noch etwas warten. Er wird noch wichtig werden.

" Ancelotti begründete seine vorsichtige Herangehensweise mit den besonderen psychologischen Belastungen eines WM-Debüts. Der erfahrene Coach erklärte, dass das erste Spiel bei einer Weltmeisterschaft, das Gewicht des Nationaltrikots und die immense Erwartungshaltung die Spieler mental beeinflusst hätten. Gerade für junge Talente sei es wichtig, behutsam herangeführt zu werden. Gleichzeitig lobte er die außergewöhnliche Reife des 18-Jährigen: "Er ist geduldig, hat es nicht eilig, und ist für sein Alter sehr erwachsen.

Das sind entscheidende Qualitäten.

" Zusätzlich verwies Ancelotti auf das unterstützende Umfeld des Spielers: "Auch seine Familie ist geduldig und gibt ihm Halt. Diese Faktoren sind immens wichtig für seine Entwicklung.

" Die Entscheidung, Endrick zunächst nicht zu bringen, sorgt für Diskussionen, doch Ancelotti bleibt gelassen. Er ist überzeugt, dass der Zeitpunkt für den ersten Einsatz noch kommt und der Stürmer einen nachhaltigen Impact haben wird. Die Mannschaft brauche Geduld, und der Trainer betont, dass er die individuellen Stärken jedes Spielers optimal zur Geltung bringen möchte. Die Fans hoffen auf einen frühen Einsatz des vielversprechenden Talents, das bereits in der heimischen Liga für Furore gesorgt hat.

Ancelottis Strategie scheint darauf abzuzielen, Endrick nicht zu überfordern, sondern ihn langsam in das Turnier zu integrieren, damit er seine volle Wirkung in späteren, entscheidenden Spielen entfalten kann





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