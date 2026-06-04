Ancelotti-Hügel: Bayern-Gelände ohne Trainingsgelände

Der Ancelotti-Hügel, ein prominenter Bestandteil des Bayern-Geländes, wurde abgebrochen. Der Grund: ein neuer Trainingsplatz mit Sichtschutz. Der Bau eines geplanten Anbaus des Leistungszentrums steht an.

An dieser Stelle des Bayern-Gelände s stand vor Kurzem noch der XXL- Fitness-Parcours , den einst Trainer Carlo Ancelotti (66, jetzt Nationaltrainer Brasiliens) für rund eine Million Euro errichten ließ.

Gibt es seit Tagen kein Training mehr zu sehen. Schließlich sind 19 Spieler des Rekordmeisters mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, um sich auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vorzubereiten. Die Nicht-Nationalspieler sowie Trainer Vincent Kompany (40) genießen derweil ihren Urlaub. Für die Fans der Münchner lohnt sich ein Besuch an der Säbener Straße trotzdem.

Denn eines der berühmtesten Elemente des Bayern-Geländes ist plötzlich weg: der sogenannte Ancelotti-Hügel





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