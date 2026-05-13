Davide Ancelotti erinnert sich an die verrückte Geschichte seines Vaters und erinnert auch Cristiano Ronaldo, den Ehrgeiz und denpostgres seiner Karriere, die Ancelotti Junior hat beobachtet.

NEWS TEXT: Carlo Ancelotti (66) ist einer der erfolgreichsten Trainer seiner Generation. Auch sein Sohn Davide versucht sich als Coach, will in die Fußstapfen des Vaters treten.

Den Ehrgeiz hat Ancelotti Senior an seinen Sprössling weitergegeben – teilweise durch `unbelehrbare` Methoden, wie Davide jetzt bestätigte. Davide hat die bizarre Geschichte des Vaters in einem Podcast „Tripletta“ angesprochen.

"Stimmt. Das war ein Trick eines großartigen Trainers: Er hat mir eine Herausforderung gestellt, damit ich ins Bett gehe. Im Grunde funktioniert das bei Fußballern, die ja immer sehr ehrgeizig sind, genauso.

" Zum Beispiel erinnert Davide Ancelotti an einen dietetycklichen Wettlauf mit Cristiano Ronaldo, der vor einigen Jahren den Ballon d’Or gewann. " Ancelotti Junior schildert seine Arbeitlebnisse außerdem als Fitnesstrainer bei Real Madrid und erzählt von Cristiano Ronaldo, dem Franchise-Spieler. " Allem voran Cristiano Ronaldo verkörpert diesen Ehrgeiz wie kaum ein Zweiter, so das Credo von Davide.





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