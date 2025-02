Anders Vejrgang stürzt im FC Pro 25 Cup ab - Hadzhi zieht in die Play-Ins ein

Weltmeister Anders Vejrgang erlitt eine sensationelle Niederlage im FC Pro 25 Cup. Sein Teammate Alihan Hadzhi zog ins Finale ein und verlor knapp gegen 'HezerS'. Hadzhi und drei weitere Deutsche qualifizieren sich für die WM Play-Ins.

Beim FC Pro 25 Cup erlebte Weltmeister Anders Vejrgang eine sensationelle Niederlage. Sein Wunderkind-Nachfolger bei RBLZ Gaming scheiterte anschließend im Endspiel - am selben Gegner. Am Montagabend war es der Däne, der Leidtragende war. Er musste auf diesem Level rekordverdächtige 22 Gegentore im Halbfinale des FC Pro 25 Cup hinnehmen. Dabei hatte ihn sein Kontrahent einige Tage zuvor noch als 'besten Spieler aller Zeiten' geehrt.

Nur um genau das bei nächster Gelegenheit zu schaffen - und dann noch mit 22:8. RBLZ Gaming nahm es mit Humor: 'Chiefs vs. Eagles zwischen Anders und HezerS', posteten die Leipziger in Anspielung auf das klare Resultat im vorangegangenen Super Bowl.Winter-Deals für die Zukunft: Neue Top-Talente der Bundesliga in FC 25 Was auch damit zusammenhing, dass EA SPORTS den Wettbewerb nicht selbst übertragen hatte und die einzelnen Spiele somit weniger Leute live verfolgten. Vejrgang war schlecht in die Partie gekommen, hatte früh hoch zurückgelegen und den Dingen dann ihren Lauf gelassen. Die Niederlage hatte für Vejrgang keine unmittelbaren Folgen, da er sich für die WM 2025 bereits qualifiziert hatte. Ein Ticket für die Play-Ins hätte Vejrgang demnach so oder so nicht bekommen - und auch nicht gebraucht. Ganz anders Teamkollege Alihan Hadzhi: Der Bulgare zog in der Region 'Europa Ost' auf der anderen Seite des Turnierbaums ins Finale ein - wo er 'HezerS' ebenfalls unterlag. Das 16-jährige RBLZ-Wunderkind gestaltete das Endspiel ungleich knapper, nach spätem Abwehrfehler verlor Hadzhi mit 6:7.EA SPORTS hat zwar noch keine offizielle Auflistung der Play-In-Qualifikanten der verschiedenen Regionen veröffentlicht. Hadzhi zieht laut den Hochrechnungen des meist gut informierten eSport-Experten Rami Lueso aber in die Play-Ins ein. Geschafft haben diesen Sprung auch drei Deutsche. Koray Kücükgünar vom FC Bayern München, Dylan Neuhausen vom VfB Stuttgart und Umut Gültekin - ein weiterer Leipziger - werden in den Play-Ins um ein WM-Ticket spielen. Insofern sie sich zuvor nicht schon Kücükgünar war im Halbfinale des FC Pro 25 Cup an Hadzhi (5:7) gescheitert, Neuhausen verlor in der Runde der letzten 16 mit 9:10 gegen Vejrgang. Gültekin verpasste die K.-o.-Phase am Montag zwar, profitierte aber vom Achtelfinalsieg seines RBLZ-Kameraden Hadzhi über Ditmir Alimi (5:4)





Anders Vejrgang FC Pro 25 Cup FIFA RBLZ Gaming Alihan Hadzhi Play-Ins WM 2025 Esports Deutschland

