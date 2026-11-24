Dem Rookie gelingt mit 25 Punkten ein Karrierebestwert, Hannes Steinbach gibt sein Comeback.

Rookie Christian Anderson hat in der NBA nach einer Dreiergala seinen Karrierebestwert eingestellt, mit den Charlotte Hornets aber die nächste Niederlage kassiert. Der 20-Jährige sammelte beim 111:117 gegen die Memphis Grizzlies 25 Punkte, der Topscorer seines Teams hatte zu Beginn des Monats gegen Boston schon einmal die gleiche Ausbeute verbucht.

Anderson kam von der Bank und versenkte sechs von acht Dreiern, nur Grizzlies-Guard Ty Jerome war erfolgreicher. Hannes Steinbach, der zuletzt von den Hornets ins Farmteam geschickt worden war, gab nach zwei Wochen sein Comeback und sammelte in vier Minuten drei Punkte. Charlotte, das erneut ohne den verletzten Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder auskommen musste, ist im Osten mit nur vier Siegen aus 16 Spielen Drittletzter.

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Vorletzter sind die Brookyln Nets , das Team um Weltmeister Moritz Wagner war beim 116:142 bei den Minnesota Timberwolves chancenlos. Isaiah Hartenstein verlor mit Oklahoma City Thunder 120:125 bei den Indiana Pacers, der Nationalspieler legte 18 Punkte und neun Rebounds auf. Als bester Werfer des Abends kam OKC-Superstar Shai Gilgeous-Alexander auf 38 Punkte. Oklahoma hatte Indiana im NBA-Finale 2025 geschlagen .

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Die Erfolgsserie der Philadelphia 76ers endete nach fünf aufeinanderfolgenden Siegen. Der Titelkandidat verlor zu Hause 111:128 gegen die Portland Trail Blazers, Neuzugang LeBron James war mit 23 Punkten bester Werfer der Gastgeber. Die Sixers sind trotz der Niederlage weiter Spitzenreiter der Eastern Conference.