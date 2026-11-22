Statt 400-Euro-Mondpreisen gibt es die Pokémon-Ultra-Premium-Kollektionen mit 30 Boostern bei Amazon zur UVP – mit einem Haken. #anzeige

. Mit Top-Trainer-Boxen, Poster-Kollektionen rund um das legendäre Vogeltrio und Figuren-Kollektionen mit den Kanto-Legenden Mew und Mewtu war gerade für Fans der ersten Stunde jede Menge Nostalgie geboten.

Den Höhepunkt sollten am 6. November die beiden und reichlich Zubehör sollten Sammlerherzen höher schlagen lassen. Doch bei der Auslieferung kam es vielerorts zu Problemen. Inzwischen scheinen die beiden Kollektionen zwar breiter verfügbar zu sein, doch den regulären Preis sucht man vielerorts vergeblich.

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Für die begehrten Boxen werden teilweise weitaufgerufen – also das Doppelte des regulären Preises von 209,99 Euro. Und solche Aufschläge finden sich längst nicht nur bei privaten Wiederverkäufern, sondern leider auch bei gewerblichen Händlern. Abseits von Amazons eigenem Angebot werden für die Pokémon-Ultra-Premium-Kollektionen mehr als 400 Euro verlangt.anfordern und erhalten im besten Fall anschließend eine E-Mail, über die sie das Set bestellen können.

Der Vorteil: Mit etwas Glück sichert man sich eine der begehrten Kollektionen für 209,99 Euro statt zu den überhöhten Preisen vieler anderer Anbieter. Der Nachteil: Eine Garantie auf eine Einladung gibt esUltra-Premium-Kollektionen Tag und Nachtmit Pikachu und – je nach Edition – Psiana-ex oder Nachtara-ex. Auch beim Zubehör dreht sich alles um die beiden Fanlieblinge: Enthalten sind eineauf nächtliche Atmosphäre.

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Welche Box im Warenkorb landen soll, ist damit vor allem eine Frage des persönlichen Pokémon-Favoriten – vorausgesetzt, Amazon verschickt die erhoffte Kaufeinladung. Mit 30 Boosterpacks, exklusiven Promokarten und reichlich Zubehör feiern Pokémon-Fans das 30-jährige Jubiläum. Eigentlich soll das 30-jährige Pokémon-Jubiläum ein Grund zum Feiern sein. Doch Lieferprobleme und teils astronomische Wiederverkaufspreise trüben die Freude vieler Fans.

Wenn begehrte Sammelkartenprodukte für mehr als das Doppelte der UVP angeboten werden, bleibt die Nostalgie schnell auf der Strecke. Amazons Kaufeinladungen sind zumindest eine Chance, die Kollektionen zum regulären Preis zu ergattern.oder die etwas andere Premium-Kollektion mit Ditto und Kartendisplay lassen sich weiterhin Kaufeinladungen zur UVP anfordern. Eine Garantie auf den Zuschlag gibt es allerdings auch hier nicht. ZUM ANGEBOT Ob Tag mit Psiana oder Nacht mit Nachtara: Die beiden Ultra-Premium-Kollektionen gehören zweifellos zu den Highlights des 30-jährigen Pokémon-Jubiläums.

Wer sich die begehrten Boxen sichern möchte, sollte allerdings nicht vorschnell die überhöhten Preise anderer Anbieter bezahlen. Mit etwas Glück klappt es bei Amazon schließlich auch zur regulären UVP – ganz ohne Mondpreise.30 Jahre Pokémon feiern mit den Ultra-Premium-Kollektionen Tag und Nacht rund um Nachtara und Psiana ihren Höhepunkt im Sammelkartenspiel. Anderswo werden die Boxen schon für über 400 Euro angeboten. Wir zeigen, wie man sie zur UVP bekommt – allerdings mit einem Haken.