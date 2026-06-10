Änderung bei Office 2019 auf Mac: Wie geht es weiter?

Microsoft gibt bekannt, dass der Support für Office 2019 unter MacOS im Oktober 2023 ausgelaufen ist. Ab dem 13. Juli 2026 werden Dokumente mit der Software nicht mehr wie gewohnt bearbeitet oder neu erstellt werden können.

Wer Office 2019 auf einem Mac nutzt, muss sich auf eine wichtige Änderung einstellen. Ab dem 13. Juli 2026 lassen sich Dokumente mit der Software nicht mehr wie gewohnt bearbeiten oder neu erstellen.

Grund dafür ist ein digitales Zertifikat, das an diesem Tag ausläuft und für die Lizenzprüfung von Programmen wie Word, Excel und Outlook benötigt wird. Ohne eine Erneuerung schaltet die Software in einen reinen Lesemodus. Der Grund liegt im bereits beendeten Support für Office 2019 unter MacOS. Dieser lief im Oktober 2023 aus.

Seitdem stellt Microsoft keine Aktualisierungen mehr für die Software bereit. Dadurch gibt es auch keine Lösung für die auslaufende Lizenzprüfung. Nach Angaben auf den Supportseiten von Microsoft betrifft die Änderung nicht nur Office 2019 für MacOS, sondern auch die entsprechenden Versionen für iOS und Office 365 an. Sie bietet allerdings einen deutlich kleineren Funktionsumfang als die Vollversion.

Wer alle Funktionen nutzen möchte, benötigt ein Abonnement. Alternativ steht mit Office 2024 weiterhin eine Kaufversion zur Verfügung. Neben den Microsoft-Angeboten gibt es auch kostenlose Alternativen. Zu den bekanntesten zählen LibreOffice und OpenOffice.

Beide Pakete decken viele Aufgaben des Büroalltags ab und bieten ähnliche Funktionen. Nutzer müssen sich allerdings häufig zunächst an die andere Oberfläche gewöhnen.

Zudem enthalten die Programme nicht alle Anwendungen, die viele Office-Nutzer kennen. Dienste wie Outlook oder OneDrive gehören nicht zum Paket. Wer auf diese Programme angewiesen ist, muss sich deshalb nach weiteren Lösungen umsehen. Bereits gespeicherte Dokumente und Dateien gehen nicht verloren.

Sie bleiben weiterhin erhalten und zugänglich. Wer jedoch wie bisher mit den Programmen arbeiten möchte, wird sich nach einer anderen Lösung umsehen müssen





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Office 2019 Mac Microsoft Lizenzprüfung Support

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